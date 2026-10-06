Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

Victor Vandenbroucke maakte tijdens de voorbije interlandperiode voor het eerst deel uit van de nationale ploeg van Honduras. Een echte doorbraak bij de Midden-Amerikanen kwam er voor het achttienjarige talent van KAA Gent echter niet. Vandenbroucke kreeg geen speelminuten en dat is bij zijn entourage duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

De verdediger werd door bondscoach José Francisco Molina opgenomen in de selectie voor de wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Honduras speelde vier interlands tegen Suriname, Jamaica, Martinique en opnieuw Jamaica. Vandenbroucke moest echter telkens toekijken en belandde bij enkele wedstrijden zelfs op de tribune.

Het Hondurese El ONCE HN pikte vervolgens een opvallende reactie van zijn moeder op. Zij richtte zich op sociale media rechtstreeks tot Molina. "Waarom roepen jullie spelers op om alleen maar hun tijd te verliezen?", klonk het bijzonder scherp. "Dan kunnen jullie hen beter laten waar ze zijn en hun leven laten voortzetten."

Gent gelooft sterk in Vandenbroucke

De frustratie is opmerkelijk, want Vandenbroucke heeft verschillende mogelijkheden op internationaal niveau. KAA Gent omschreef hem bij de ondertekening van zijn eerste profcontract eind 2025 zelf als Belgisch jeugdinternational. De rechtsvoetige verdediger kan zowel centraal achterin als op de rechtsbackpositie worden uitgespeeld.

Vandenbroucke is bovendien een echt jeugdproduct van de Buffalo's. Gent legde hem vast tot medio 2028, met een optie voor een extra seizoen. Sinds deze zomer maakt hij deel uit van Jong KAA Gent in de Challenger Pro League.

Zijn keuze om op de uitnodiging van Honduras in te gaan was dan ook niet zonder betekenis. Het land wilde het jonge talent dichter bij de nationale ploeg brengen met het oog op de toekomst, maar sportief leverde de eerste kennismaking voorlopig niets op.





De ontgoocheling bij zijn familie is daardoor groot. Zeker omdat Vandenbroucke zijn ontwikkeling in Gent gewoon had kunnen voortzetten. Zijn moeder stelt zich dan ook openlijk de vraag wat het nut was om hem naar Honduras te halen als Molina toch niet van plan was hem minuten te geven.