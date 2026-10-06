Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

Lierse SK begint er komend weekend opnieuw aan in de Challenger Pro League. Na de lange interlandbreak ontvangen de Pallieters nummer vier Royal Francs Borains. Met een overwinning wil de thuisploeg na een teleurstellende 5 op 18 de weg naar boven inzetten. Wout De Buyser zal er door een blessure niet bij zijn, maar heeft tijdens zijn herstel wel redenen om te vieren.

Wout De Buyser blijft tot midden 2028 bij Lierse

Lierse maakt namelijk bekend dat De Buyser langer aan boord blijft op het Lisp. De 25-jarige verdediger heeft een contractverlenging tot medio 2028 ondertekend. In de deal werd ook een cluboptie voor een extra seizoen opgenomen.

Het is een mooi signaal van vertrouwen richting De Buyser, die tijdens de wedstrijd tegen RFC Seraing in de eerste tien minuten geblesseerd raakte. Hij herstelt daar momenteel van en zal binnenkort de veldtrainingen hervatten.

De Buyser voetbalt sinds begin februari vorig jaar voor Lierse. Hij maakte toen de overstap van Sporting Hasselt. Hij speelde sindsdien 33 wedstrijden voor Lierse, waarin hij één keer scoorde en vier assists uitdeelde.

De Buyser is een jeugdproduct van Lokeren en Standard

De Buyser kreeg zijn jeugdopleiding bij Lokeren en Standard, maar stapte daarna over naar Club Brugge. Daar kwam hij één keer in actie in de UEFA Youth League. Van Brugge trok De Buyser naar Zulte Waregem, waar hij eerst bij de beloften en daarna bij de eerste ploeg aansloot. Het leverde hem in totaal zes optredens op in het shirt van Essevee.

Avontuur bij Hesperange, stabiliteit bij Lierse

Daarna besloot De Buyser zijn geluk in het buitenland te beproeven. HIj tekende voor de Luxemburse club Hesperange, maar zwaaide er na een jaar en 19 wedstrijden af. In die periode scoorde de linksachter één goal en deelde hij twee beslissende passes uit.





Na enkele maanden zonder club pikte Hasselt hem op, waarna Lierse hem strikte. Daar lijkt hij stabiliteit te hebben gevonden en nog enkele jaren aan boord te blijven.