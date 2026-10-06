Ondanks pijnlijke 4-1 tegen Frankrijk: dit is waarom iedereen vertrouwen heeft in Van Bommel

Mark van Bommel is nog maar enkele wedstrijden bondscoach, maar zijn hand is al duidelijk zichtbaar. Niet zozeer door de 4-3-3, wel door de mentaliteit die hij in de Rode Duivels probeert te krijgen: initiatief nemen, druk zetten, de bal willen hebben en vooral niet bang zijn om te voetballen.

Precies daarom was de 4-1 tegen Frankrijk tegelijk pijnlijk én hoopgevend. België hield 77 minuten stand tegen een topland, maar deed dat niet door zich negentig minuten in te graven. Frankrijk zette de Rode Duivels geregeld onder druk, maar België bleef voetballen, zocht oplossingen en bleef zelf naar kansen jagen.

De 0-1 was daar het beste voorbeeld van. Roméo Lavia zag Dodi Lukebakio vertrekken, durfde de pass te geven en België nam de leiding. Ook daarna bleef de ploeg proberen om Frankrijk pijn te doen.

Tot dat stopte.

Het verschil zat niet in de druk, wel in de reactie

In het laatste kwartier zakte België steeds dieper terug. De agressiviteit verdween, de bal werd minder goed bijgehouden en de Rode Duivels waren vooral bezig met overleven.

En toen ging het bijzonder snel. Désiré Doué maakte in de 77ste minuut gelijk, Rayan Cherki draaide de wedstrijd vier minuten later om en Michael Olise maakte er met twee goals nog 4-1 van. Frankrijk scoorde vier keer in amper vijftien minuten.



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Dat is de grote les voor Van Bommel. Niet dat België tegen Frankrijk minder ambitieus moet spelen. Wel dat het moet leren om juist onder maximale druk zijn eigen voetbal te blijven spelen.

Timothy Castagne en Nathan Ngoy wezen na afloop allebei op het te diep terugzakken. Dat is exact waar de Nederlandse filosofie van Van Bommel wordt getest. Wie initiatief wil nemen, moet dat ook durven blijven doen wanneer de tegenstander sterker wordt.

Dat is precies waarom het vertrouwen blijft

De 4-1 maakt duidelijk dat België er nog niet is. Maar de 77 minuten ervoor tonen waarom de verwachtingen rond Van Bommel toch positief blijven.

België speelde tegen Frankrijk niet vanuit angst. Het verdedigde, soms diep en soms onder zware druk, maar bleef ondertussen voetballen. Het bleef proberen uit te breken, kansen te creëren en Frankrijk achteruit te dwingen.

Dat is een fundamenteel verschil met een ploeg die alleen maar probeert stand te houden.

Van Bommel wil spelers bovendien duidelijke opdrachten geven en hen daarna verantwoordelijkheid laten nemen. Roméo Lavia, Mika Godts en Joaquin Seys zijn daar voorbeelden van. Jongere spelers worden niet alleen gebracht om ervaring op te doen, maar krijgen meteen een rol in het idee.

Ook tegen Frankrijk zag je dat terug. België was niet negentig minuten de betere ploeg, maar het was wel lange tijd een ploeg die geloofde dat ze Frankrijk kon pijn doen.

De volgende stap is duidelijk

Van Bommel moet nu vooral zorgen dat die mentaliteit langer standhoudt.

Want de vraag is niet langer of België goed genoeg kan voetballen tegen een topland. Dat heeft het in Parijs 77 minuten lang bewezen.

De vraag is wat er gebeurt wanneer Frankrijk nog een versnelling hoger schakelt. Daar ging het mis. België stopte met voetballen, zakte te diep terug en gaf een ploeg met uitzonderlijke individuele kwaliteit precies wat ze nodig had: ruimte en momentum.

De 4-1 is daarom geen reden om het plan van Van Bommel weg te gooien. Het is een waarschuwing dat het plan nog niet af is.

De Nederlandse gedachte is simpel: niet alleen proberen te voorkomen dat de tegenstander speelt, maar zelf blijven proberen om de tegenstander te laten verdedigen.

Dat lukte België 77 minuten tegen Frankrijk. De volgende stap is misschien wel de belangrijkste van allemaal: het ook doen wanneer de wedstrijd dreigt te kantelen.