Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse
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​Mile Svilar behoort momenteel tot de absolute top van de Serie A, maar op internationaal vlak zit de doelman in een bijzonder vreemde situatie. De 27-jarige Antwerpenaar is een vaste waarde bij AS Roma en wordt in Italië al twee seizoenen bij de beste doelmannen van de competitie gerekend. Toch kan hij voorlopig voor geen enkele nationale ploeg uitkomen. Het Spaanse AS schetst hoe één beslissing uit 2021 hem vandaag nog altijd achtervolgt.

Svilar werd geboren in Antwerpen en kreeg zijn opleiding bij Anderlecht. Ook internationaal leek zijn toekomst lange tijd bij België te liggen. Hij doorliep de Belgische jeugdselecties van de U15 tot en met de U20, voor Benfica hem in 2017 voor 2,5 miljoen euro wegplukte. 

Keuze voor Servië blijft nazinderen

In september 2021 veranderde alles. Svilar ging in op een oproep van Servië, het land van zijn ouders. Volgens AS speelde ook zijn vader Ratko Svilar, voormalig Joegoslavisch international, een belangrijke rol in die keuze. Sportief leek de weg naar een basisplaats bij België destijds bovendien bijzonder moeilijk door de aanwezigheid van Thibaut Courtois.

Svilar speelde uiteindelijk 45 minuten voor Servië in een oefenwedstrijd tegen Qatar. Het leek toen een klein detail, maar net die invalbeurt heeft vandaag grote gevolgen.

Enkele maanden later wilde de doelman opnieuw voor België uitkomen. Daar botste hij op de FIFA-regels. Omdat hij eerst officiële jeugdinterlands voor België speelde en daarna uitkwam voor de Servische A-ploeg, voldoet hij niet aan de voorwaarden om opnieuw van nationale ploeg te veranderen.

Op zijn top, maar zonder nationale ploeg

Waar hij bij Benfica nog moeite had om definitief door te breken, is hij bij Roma uitgegroeid tot een onbetwiste nummer één. AS noemt hem zelfs de beste doelman van de Serie A van de voorbije twee seizoenen.

Toch blijft een interlandcarrière uit. Servië roept hem niet meer op nadat hij liet verstaan opnieuw voor België te willen spelen, terwijl België hem reglementair niet kan selecteren.

Volgens AS, dat zich daarbij baseert op informatie van La Gazzetta dello Sport, blijft de entourage van Svilar achter de schermen zoeken naar een oplossing. Voor het WK werd al geprobeerd om een uitweg te vinden, maar FIFA zou voorlopig geen uitzondering willen maken. 

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