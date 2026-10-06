Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof"

De Rode Duivels gingen maandagavond met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. Toch vertelt de eindscore volgens Peter Vandenbempt niet het volledige verhaal. De analist zag België sterk beginnen, maar na de rust steeds verder wegzakken tegen een ploeg die uiteindelijk duidelijk meer kwaliteit kon brengen.

“Je hebt het gevoel dat het misgelopen is in dat laatste kwartier, maar eigenlijk waren de Rode Duivels al een hele tweede helft een stuk minder dan Frankrijk”, analyseerde Vandenbempt bij Sporza.

België hield nochtans lang stand. In de eerste helft stond het collectief goed en gaf het amper kansen weg. Bovendien kwamen de Rode Duivels op voorsprong na een knappe aanval, waarbij Roméo Lavia Dodi Lukebakio bediende.

Lavia maakt indruk

Vooral Lavia kon Vandenbempt bekoren. “Lavia was outstanding en ook Lukebakio heeft toch iets speciaals”, klonk het. Volgens hem hadden de Belgen zichzelf met dat “fenomenale doelpunt” helemaal in de wedstrijd gekatapulteerd.

Na de rust veranderde het beeld echter volledig. België kwam nauwelijks nog onder de Franse druk uit en moest steeds verder achteruit.

“België kon alleen maar verdedigen en gaandeweg verdween de scherpte daar een beetje”, stelde Vandenbempt. Daarbij wees hij ook naar het verschil in kwaliteit op de bank. Frankrijk kon met zijn wissels nog extra niveau toevoegen, waardoor de druk bleef toenemen.



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Volgens Vandenbempt toonde de wedstrijd vooral aan waar België momenteel staat tegenover de absolute top. Zo trekt hij een duidelijke conclusie. “Deze wedstrijd heeft aangetoond dat er toch nog een serieuze kloof is tussen het huidige België en de wereldtop.”

Toch wil hij de nederlaag niet dramatiseren. De positieve signalen van de voorbije weken verdwijnen volgens hem niet zomaar door één zware avond. “Dit bezemt al het goeie van de voorbije weken niet weg, het is gewoon even een reality check.”

Vandenbempt wijst erop dat België nog altijd aan het begin staat van een nieuwe cyclus. Heel wat spelers zijn nog maar pas international of hebben bij hun club nog geen vaste basisplaats. De nederlaag tegen Frankrijk toont volgens hem dus vooral hoeveel werk er nog ligt.