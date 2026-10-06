Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden
Foto: © photonews
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Ronny Deila kon de voorbije maanden niet coachen door een onderzoek naar seksuele intimidatie. Die zaak is nu geseponeerd, waardoor de voormalige trainer van Standard en Club Brugge opnieuw op zoek kan naar een sportieve uitdaging.

Ronny Deila vond afgelopen februari, na enkele maanden zonder club, onderdak bij Maccabi Tel Aviv. De impact van de Noor was meteen zichtbaar. Een ploeg die zoekende was, groeide onder zijn leiding uit tot een zelfverzekerd elftal dat de zeges aaneenreeg. De oorlog zette dat verhaal echter abrupt on hold: Deila moest zelfs met een bus naar Egypte vluchten om aan de raketaanvallen te ontsnappen.

Plotse breuk met Maccabi Tel Aviv

Nadat de situatie rond Tel Aviv enkele weken later was gekalmeerd, hervatte Deila zijn werk bij Maccabi. Begin mei kwam er dan onverwacht een einde aan de samenwerking. De Israëlische club maakte het vertrek van de ex-coach van Standard en Club Brugge toen bijzonder kort bekend.

Nadien raakte bekend dat Deila het voorwerp was van een onderzoek naar seksuele intimidatie. De Noorse trainer werd verhoord over vermeend ongepast gedrag tegenover een taxichauffeuse, die een klacht had ingediend.

Zaak geseponeerd, Deila kijkt vooruit

Deila heeft nu vernomen dat het dossier is geseponeerd. De vermeende strafbare feiten werden daarmee niet inhoudelijk weerlegd, maar de Noor kan na vijf maanden zonder trainersjob wel opnieuw aan de slag.

"Ik kijk ernaar uit om weer te coachen", vertelde Deila aan The Sun. "Na wat er in Israël is gebeurd, was het moeilijk om opnieuw te werken. Nu ik weet dat de zaak is geseponeerd, kan ik vooruitkijken."

Deila werd onlangs al gespot bij een wedstrijd in de Noorse beker. Sinds zijn vertrek bij Vålerenga in 2020 stond de man uit Porsgrunn niet meer als trainer in zijn thuisland aan de zijlijn.

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