Sterke interlandperiode krijgt vervelend staartje voor Roméo Lavia

Roméo Lavia heeft zich deze interlandperiode nadrukkelijk laten zien bij de Rode Duivels, maar krijgt meteen ook een tegenvaller te verwerken. De middenvelder pakte maandagavond geel tegen Frankrijk en is daardoor geschorst voor de Nations League-wedstrijd van 12 november op bezoek bij Turkije.

Dat is bijzonder jammer voor Lavia, die zich eindelijk echt lijkt vast te spelen in de nationale ploeg. Tegen Frankrijk liet hij opnieuw zien waarom er zoveel van hem verwacht wordt. Met een weergaloze lange pass stuurde hij Dodi Lukebakio alleen richting doel. De flankaanvaller werkte beheerst af en bezorgde België de 0-1.

Die voorsprong hield verrassend lang stand. Tot minuut 77 stond België nog altijd 0-1 voor, maar daarna stortten de Rode Duivels volledig in. Désiré Doué en Rayan Cherki draaiden de wedstrijd om, waarna Michael Olise met twee doelpunten de zware 4-1-cijfers vastlegde.

Eindelijk continuïteit voor Lavia

Voor Lavia komt zijn sterke periode na jaren waarin blessures zijn ontwikkeling afremden. Sinds zijn transfer naar Chelsea in 2023 kampte hij onder meer met enkel-, dij- en hamstringproblemen. Zijn eerste seizoen leverde zelfs maar één optreden op. Ook daarna werd zijn ritme herhaaldelijk door fysieke problemen onderbroken.

Dit seizoen lijkt hij eindelijk meer continuïteit te vinden. Lavia begon aan de eerste vier Premier League-wedstrijden als basisspeler en scoorde tegen Brighton. Tegen Brentford bleef hij vlak voor deze interlandperiode op de bank.

Lees ook... Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning›

Zijn afwezigheid in Turkije is daardoor des te zuurder: net nu Lavia zich écht lijkt te presenteren als vaste waarde bij de Rode Duivels, wordt zijn opmars tijdelijk afgeremd.