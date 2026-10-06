Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

Nicolas Raskin bleef afgelopen zomer uiteindelijk bij Rangers FC, maar de belangstelling voor de Rode Duivel is duidelijk nog niet verdwenen. De 25-jarige middenvelder wordt opnieuw nadrukkelijk gelinkt aan een stap naar een grotere competitie. Aston Villa zou zijn ontwikkeling nog steeds van dichtbij volgen.

Voor Raskin zou een transfer naar de Premier League een nieuwe stap betekenen in zijn carrière. De voormalige speler van Standard groeide in Schotland uit tot een van de sterkhouders van Rangers en zette zich ook nadrukkelijker op de kaart bij de Rode Duivels. Zijn prestaties zorgden de voorbije maanden dan ook voor belangstelling vanuit verschillende Europese competities.

Volgens TEAMtalk behoort Aston Villa tot de clubs die Raskin nog altijd volgen. Het Engelse medium schrijft op basis van eigen informatie dat er afgelopen zomer al contact was vanuit Birmingham over een mogelijke transfer. Rond de middenvelder zou bovendien de verwachting leven dat hij volgend seizoen in een van de vijf grootste Europese competities actief zal zijn.

Drukke transferzomer zonder vertrek

Dat Raskin nog altijd bij Rangers speelt, leek enkele maanden geleden allerminst vanzelfsprekend. Tijdens de zomermercato werd zijn naam aan een hele reeks clubs gekoppeld. Bologna informeerde naar zijn situatie, Villarreal voerde gesprekken over een mogelijke deal en ook vanuit Engeland, Italië, Spanje en Turkije was er belangstelling.

Vooral Besiktas maakte serieus werk van zijn komst. De Turkse topclub probeerde zowel via een huurconstructie als met een definitieve transfer een akkoord te vinden met Rangers. Een bod van ongeveer zestien miljoen euro werd echter geweigerd. Uiteindelijk kwam er geen transfer uit de bus en bleef Raskin op Ibrox.

Besiktas geeft Raskin niet op

Daarmee lijkt de Turkse piste nog niet definitief afgesloten. TEAMtalk meldde begin oktober dat Besiktas Raskin nog altijd hoog op het verlanglijstje heeft staan. De club uit Istanbul zou opnieuw een poging willen ondernemen om hem binnen te halen. De Rode Duivel zou zelf echter een voorkeur hebben voor een stap naar een van de Europese topcompetities.



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Dat kan Aston Villa opnieuw in beeld brengen. Raskin ligt bij Rangers nog vast tot de zomer van 2028, waardoor de Schotse club voorlopig in een sterke onderhandelingspositie zit. Na een bijzonder drukke zomer zonder transfer lijkt het er dan ook op dat zijn toekomst de komende mercato's opnieuw voor heel wat speculatie zal zorgen.