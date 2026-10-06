Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg'

KV Kortrijk gaat dan toch niet door met Christophe Lepoint als hoofdcoach. De West-Vlamingen maken van Daniel Beichler de nieuwe T1. En dat mogen we gerust een héél straffe stunt noemen van de West-Vlaamse promovendus.

KV Kortrijk heeft de nieuwe coach zo goed als beet. Daniel Beichler wordt eerstdaags verwacht in het Guldensporenstadion om zijn handtekening te zetten onder een contract tot het einde van het seizoen. De 37-jarige Oostenrijker heeft een héél duidelijke opdracht: De Kerels in de Jupiler Pro League houden.

De komst van de nieuwe coach mogen we gerust een stunt noemen van de West-Vlaamse promovendus. Beichler was vorig seizoen nog de hoofdcoach van RB Salzburg. De Oostenrijkse coach werd echter bedankt door de Oostenrijkse topclub na een derde plaats in de eindrangschikking.

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Sindsdien is Beichler op zoek naar een nieuwe club. Het Laatste Nieuws weet dat hij mag stoppen met zoeken. Op enkele punten en komma's na heeft de Oostenrijker een akkoord met Kortrijk. Hij wordt eerstdaags voorgesteld in het Guldensporenstadion.

Nochtans leek KVK door te gaan met Christophe Lepoint als T1. De voormalige middenvelder van De Kerels nam het roer over van Michiel Jonckheere - hij was eerder aan de slag als assistent bij de roodhemden - én pakte meteen de eerste driepunter van het seizoen tegen SK Beveren.

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De knoop leek doorgehakt, maar in de bestuurskamer van De Kerels staken twijfels alsnog de kop op na de bekeruitschakeling tegen KSK Heist - nota bene een amateurclub. De West-Vlamingen maakten een volledige bocht gingen uiteindelijk vol voor Beichler.





Beichler krijgt in West-Vlaanderen alvast een serieuze uitdaging op het bord. De Kerels sprokkelden amper drie punten in zeven wedstrijden. De West-Vlamingen delen de rode lantaarn met Cercle Brugge en KV Mechelen en staan de komende weken en maanden voor een strijd tegen de degradatie.

Beichler gaat voor het eerst als coach buiten Oostenrijk aan de slag

Voor Beichler wordt het een eerste uitdaging buiten de Oostenrijkse landsgrenzen. De 37-jarige Oostenrijker was de voorbije jaren actief in de jeugdopleiding van Salzburg, als T1 van FC Liefering als als hoofdcoach van Salzburg. Als speler droeg hij dan weer de shirts van onder meer Hertha BSC en MVS Duisberg.