Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen
Foto: © photonews
Word fan van Turkije! 11

Turkije is het zwakke broertje in de Nations League-groep van de Rode Duivels. De Turken slaagden er tijdens het voorbije interlandluik niét in om punten te pakken. Vincenzo Montella is de gebeten hond in en rond Istanboel.

Turkije 0 - 1 Frankrijk
Turkije 1 - 4 Italië
België 3 - 0 Turkije
Italië 3 - 1 Turkije

Turkije is in de Nations League (wederom) met de neus op de feiten gedrukt. Na een teleurstellend WK - de Turken werden over De Grote Plas al in de groepsfase uitgeschakeld - slaagde Ay-Yildizlilar er ook in het voorbije interlandluik nooit in om een vuist te maken.

Nul op twaalf en een doelpuntensaldo van... -9. Moeten we er een tekening bij maken dat voetbalminnend Turkije op zijn kop staat. De Turkse spelers worden met de vinger gewezen, maar vooral Vincenzo Montella is de gebeten hond. 

De stoel van Vincenzo Montella wankelt...

De Turkse media schreeuwden na het WK van afgelopen zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico eigenlijk al om het ontslag van de 52-jarige Italiaan. Krediet is in Turkije namelijk héél snel opgebruikt.

Montella haalde in 2024 dan wel de kwartfinale van het EK én promoveerde met Turkije naar groep A van de Nations League, maar die prestaties liggen ondertussen al in het vergeten geheugen van de Turken. 

Bloemlezing uit de Turkse kranten

De grote Turkse kranten herhalen dan ook hun boodschap van de voorbije weken. Meer zelfs: met Fatih Terim, Nuri Sahin en Roberto Mancini worden al meteen enkele potentiële opvolgers voor Montella naar voren geschoven.

Turkije verloor net van het slechtste Italië ooit. En we speelden alsof het een oefenmatch was. Vooral dat is niet te begrijpen

SporOn

Het gedrag van Vincenzo Montella richting het Turkse voetbal is lachwekkend. Dit is de meest talentvolle generatie uit de Turkse voetbalgeschiedenis en hij kan er geen ploeg van maken

Fanatik

Die mening wordt inmiddels gretig gedeeld door de Turkse voetbalfan. Maar waarom heeft de Turkse voetbalbond de knoop dan niet doorgehakt? Wel, daar is ook een héél duidelijke - lees: financiële - reden voor.

Het zou de Turkse voetbalbond héél véél pijn doen om Montella op straat te zetten. De Italiaan heeft bij een C4 recht op een ontslagvergoeding van maar liefst vijf miljoen euro. De selectieheer verdient dan weer zo'n twee miljoen euro per seizoen. 

Lukaku Romelu
© photonews

Montella heeft een lopend contract tot na het EK van 2028 bij de Turkse voetbalbond. Al wachten er eerst nog twee opdracht in de Nations League. Te beginnen met het bezoek van... de Rode Duivels op twaalf november.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Turkije
Vincenzo Montella

Meer nieuws

Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

18:30
2
KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

19:00
Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

18:00
5
Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

17:45
Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

17:30
Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

16:30
Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

17:00
Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

16:45
Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

16:00
3
De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels

De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels

15:30
1
Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

15:00
2
KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

15:30
1
Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

14:30
4
Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?"

Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?"

14:00
3
Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan

Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan

13:30
Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:00
1
Huzarenstukje in wedstrijd tussen KVDO en Jong KV Mechelen, maar het is de niet de eerste keer

Huzarenstukje in wedstrijd tussen KVDO en Jong KV Mechelen, maar het is de niet de eerste keer

12:30
Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels

Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels

11:15
35
Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse

Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse

12:00
4
Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"

Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"

11:45
1
Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem

Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem

11:30
1
Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk Interview

Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk

10:30
1
'Emilio Ferrera drukt meteen zijn stempel bij Patro Eisden'

'Emilio Ferrera drukt meteen zijn stempel bij Patro Eisden'

11:05
2
Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City

Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City

10:00
2
Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs

Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs

09:30
Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen

Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen

08:30
17
Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd

Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd

09:00
1
Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof"

Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof"

08:00
4
Sterke interlandperiode krijgt vervelend staartje voor Roméo Lavia

Sterke interlandperiode krijgt vervelend staartje voor Roméo Lavia

07:00
3
Rode Duivels krijgen extra tik na Italië-Turkije

Rode Duivels krijgen extra tik na Italië-Turkije

22:47
1
Van penaltydrama tot goal in blessuretijd: Nations League levert opnieuw spektakel

Van penaltydrama tot goal in blessuretijd: Nations League levert opnieuw spektakel

07:20
Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet" Reactie

Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet"

06:00
1
Bondscoach Van Bommel blijft in zijn plan geloven na Franse dreun en doet ambitieuze uitspraak Reactie

Bondscoach Van Bommel blijft in zijn plan geloven na Franse dreun en doet ambitieuze uitspraak

23:49
4
Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning Reactie

Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning

23:30
3
Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

22:37
Portugese bondscoach Jorge Jesus doorbreekt stilte na rel met Cristiano Ronaldo

Portugese bondscoach Jorge Jesus doorbreekt stilte na rel met Cristiano Ronaldo

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 20:45 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 20:45 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Borak Borak over Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen Divano Divano over Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse zambatta zambatta over Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?" Jasperd Jasperd over Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG FC BRUGES FC BRUGES over Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof" FC BRUGES FC BRUGES over Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk LordJozef LordJozef over Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6 Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels Supremepony Supremepony over Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved