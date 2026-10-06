Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

Turkije is het zwakke broertje in de Nations League-groep van de Rode Duivels. De Turken slaagden er tijdens het voorbije interlandluik niét in om punten te pakken. Vincenzo Montella is de gebeten hond in en rond Istanboel.

Turkije 0 - 1 Frankrijk

Turkije 1 - 4 Italië

België 3 - 0 Turkije

Italië 3 - 1 Turkije

Turkije is in de Nations League (wederom) met de neus op de feiten gedrukt. Na een teleurstellend WK - de Turken werden over De Grote Plas al in de groepsfase uitgeschakeld - slaagde Ay-Yildizlilar er ook in het voorbije interlandluik nooit in om een vuist te maken.

Nul op twaalf en een doelpuntensaldo van... -9. Moeten we er een tekening bij maken dat voetbalminnend Turkije op zijn kop staat. De Turkse spelers worden met de vinger gewezen, maar vooral Vincenzo Montella is de gebeten hond.

De stoel van Vincenzo Montella wankelt...

De Turkse media schreeuwden na het WK van afgelopen zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico eigenlijk al om het ontslag van de 52-jarige Italiaan. Krediet is in Turkije namelijk héél snel opgebruikt.

Montella haalde in 2024 dan wel de kwartfinale van het EK én promoveerde met Turkije naar groep A van de Nations League, maar die prestaties liggen ondertussen al in het vergeten geheugen van de Turken.

Bloemlezing uit de Turkse kranten

De grote Turkse kranten herhalen dan ook hun boodschap van de voorbije weken. Meer zelfs: met Fatih Terim, Nuri Sahin en Roberto Mancini worden al meteen enkele potentiële opvolgers voor Montella naar voren geschoven.





Turkije verloor net van het slechtste Italië ooit. En we speelden alsof het een oefenmatch was. Vooral dat is niet te begrijpen

Het gedrag van Vincenzo Montella richting het Turkse voetbal is lachwekkend. Dit is de meest talentvolle generatie uit de Turkse voetbalgeschiedenis en hij kan er geen ploeg van maken

Die mening wordt inmiddels gretig gedeeld door de Turkse voetbalfan. Maar waarom heeft de Turkse voetbalbond de knoop dan niet doorgehakt? Wel, daar is ook een héél duidelijke - lees: financiële - reden voor.

Het zou de Turkse voetbalbond héél véél pijn doen om Montella op straat te zetten. De Italiaan heeft bij een C4 recht op een ontslagvergoeding van maar liefst vijf miljoen euro. De selectieheer verdient dan weer zo'n twee miljoen euro per seizoen.

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Montella heeft een lopend contract tot na het EK van 2028 bij de Turkse voetbalbond. Al wachten er eerst nog twee opdracht in de Nations League. Te beginnen met het bezoek van... de Rode Duivels op twaalf november.