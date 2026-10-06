Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs
Foto: © photonews
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Eden Hazard blijft ook na zijn voetbalpensioen voor verrassingen zorgen. De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels dook afgelopen weekend onverwacht op in de Marcha Herrada in Cuenca, een Spaanse wielerwedstrijd voor amateurs. Zonder veel aandacht reed hij tussen honderden andere deelnemers mee en wist hij het grootste deel van de tocht vrijwel volledig onder de radar te blijven.

Eden Hazard 'verstopt' zich tussen andere wielrenners

Hazard verscheen aan de start met rugnummer 378 en reed in de kleuren van C.D. Bomberos de Madrid. Opvallend genoeg leek bijna niemand tijdens de wedstrijd te beseffen dat de voormalige ster van Chelsea en Real Madrid zich tussen het peloton bevond.

De 35-jarige Belg legde de volledige tocht af en kwam uiteindelijk na 5 uur, 13 minuten en 18 seconden over de streep. Dat schrijft het Spaanse El Digital de Cuenca. Daarmee eindigde hij als 513de. Voor Hazard was het duidelijk geen symbolische deelname: hij reed de wedstrijd daadwerkelijk uit en bracht meerdere uren op de fiets door.

Pas achteraf herkend

Pas na afloop werd echt duidelijk dat Hazard had meegedaan. De organisatie deelde nadien een foto van hem, waarna zijn aanwezigheid plots veel aandacht kreeg in de Spaanse media.

Dat de voormalige Rode Duivel voor wielrennen kiest, is op zich niet helemaal verrassend. Sinds het einde van zijn profcarrière geniet Hazard zichtbaar van een leven buiten de dagelijkse voetbaldruk. Hij verschijnt geregeld bij wedstrijden, evenementen en andere sportieve activiteiten, maar doet dat vaak zonder veel poeha.

Zijn deelname in Cuenca past perfect in dat beeld. Geen VIP-behandeling, geen grote aankondiging en geen ereplek aan de start, maar gewoon mee tussen de amateurs.

Hazard beëindigde zijn carrière in 2023, nadat zijn periode bij Real Madrid door blessures en beperkte speeltijd grotendeels in mineur was verlopen. Sindsdien koos hij duidelijk voor rust, vrijheid en toch nog goed wat beweging.

Deze keer vond hij dat niet op een voetbalveld, maar op de Spaanse wegen. En ook daar slaagde hij erin om opvallend lang onopvallend te blijven.

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Eden Hazard

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