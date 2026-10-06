Van penaltydrama tot goal in blessuretijd: Nations League levert opnieuw spektakel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Van penaltydrama tot goal in blessuretijd: Nations League levert opnieuw spektakel
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Naast Frankrijk-België en Italië-Turkije werden maandag nog zes andere wedstrijden afgewerkt in de Nations League. Vooral in League B blijft het bijzonder spannend. Noord-Ierland liet punten liggen, Hongarije profiteerde daarvan en ook Zweden zette opnieuw een grote stap richting groepswinst.

In groep B2 bleef Noord-Ierland steken op 0-0 tegen Georgië. De thuisploeg kreeg nochtans dé kans om de wedstrijd in de slotfase alsnog naar zich toe te trekken. Ruairi McConville werd in het strafschopgebied geraakt, waarna de bal op de stip ging. Isaac Price (ex-Standard) nam zijn verantwoordelijkheid, maar Liverpool-doelman Giorgi Mamardashvili stopte zijn strafschop in de 84ste minuut.

Mamardashvili had eerder ook al pogingen van Jamie Donley en Josh Magennis onschadelijk gemaakt. Aan de andere kant hield Pierce Charles eveneens zijn doel schoon. Noord-Ierland blijft met acht punten wel leider van de groep.

Hongarije profiteert optimaal

Hongarije kwam ondertussen tot op één punt van de Noord-Ieren. Tegen Oekraïne won de ploeg van Marco Rossi met 1-2. De beslissing viel bijzonder laat: Márk Csinger zorgde vijf minuten voor tijd voor de winnende treffer.

Hongarije telt daardoor zeven punten na vier wedstrijden. Oekraïne blijft achter met vier punten en ziet de bovenste twee zo verder uitlopen.

Ook Zweden deed uitstekende zaken. Op bezoek bij Roemenië volstond één doelpunt van Viktor Gyökeres voor een 0-1-overwinning. De spits vond al in de dertiende minuut de weg naar doel. Het was zijn vierde treffer van deze Nations League-campagne en hij scoorde nu al in zeven opeenvolgende wedstrijden in het toernooi. Zweden staat met tien punten alleen bovenaan in groep B4.

Bosnië en Herzegovina blijft met acht punten wel in het spoor. Tegen Polen leek lange tijd geen winnaar uit de bus te komen, maar in de slotfase ging de bal op de stip. Ivan Bašić bleef kalm en bezorgde Bosnië met zijn penalty een 1-0-zege. Polen blijft daardoor op vier punten steken en ziet de eerste twee verder uitlopen.

Cyprus slaat diep in blessuretijd toe

De meest spectaculaire ontknoping kwam uit League C. Cyprus keek tegen Letland na 57 minuten tegen een achterstand aan na een doelpunt van Eduards Dašķevičs. Giannis Kosti bracht de thuisploeg een kwartier later opnieuw langszij.

Daar leek het ook bij te blijven, tot Marcus Edwards in de vierde minuut van de blessuretijd alsnog de 2-1 binnenwerkte. Cyprus komt zo op zeven punten en blijft in de race in groep C2. 

Leider Montenegro liet ondertussen voor het eerst punten liggen. Tegen Armenië kwam het niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Montenegro blijft met tien punten wel drie punten boven Cyprus staan. Armenië heeft na vier wedstrijden vier punten, terwijl Letland onderaan blijft met één punt.

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