Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”
Foto: © photonews
Word fan van Hearts! 6

Wouter Vrancken kent stilaan zijn weg in Edinburgh. De Belgische coach heeft zijn eerste maanden als coach van Hearts of Midlothian FC. Maar kent België de resultaten eigenlijk wel?

Mogen we daar meteen vrijuit op antwoorden: nee. Aan de Belgische cafétogen lijkt het alsof Wouter Vrancken op de schop zit bij Hearts of Midlothian FC. Nochtans doet de Belgische coach het wél goed.

De perceptie werd in de eerste weken van het seizoen gemaakt. Hearts verloor de eerste vier officiële wedstrijden onder Vrancken én ging in de voorronde van de Champions League onder meer met zware 6-1-cijfers onderuit bij SL Benfica. 

Wouter Vrancken volgt de Belgische media niet (meer), maar kreeg de commentaren wél door

"Gelukkig volg ik de Belgische media bijna niet meer", lacht Vrancken in Het Nieuwsblad. "Ik heb geen krantenapps en ik kijk geen Belgische televisieprogramma's. Al moet ik toegeven dat ik via mijn dochter wel het één en ander heb meegekregen."

Vrancken neemt dan ook geen blad voor de mond. "Het lijkt alsof men in België wil dat ik hier misluk. Maar die mensen kregen geen achtergrond mee. Ik had die moeizame start eerlijk gezegd zien aankomen."

Hearts zag héél véél spelers vertrekken en... de Schotse club heeft op z'n Unions aangekocht

"In de zomer zijn er een pak sterkhouders vertrokken", legt Vrancken uit. "De club heeft op z'n Unions aangekocht. Daarmee bedoel ik: jonge spelers met veel progressiemarge die uit de lagere reeksen komen."

Vrancken komt meteen met een concreet voorbeeld op de proppen. "Een week voor die zware nederlaag tegen Benfica haalden we Laurent Mendy bij Forest Green. Die jongen speelde in de Engelse vijfde klasse en moest meteen spelen tegen Benfica. Ik had geen andere keuze. Wat verwacht je dan?"

Een week voor die zware nederlaag tegen Benfica haalden we Laurent Mendy bij Forest Green. Die jongen speelde in de Engelse vijfde klasse en moest meteen spelen tegen Benfica. Ik had geen andere keuze. Wat verwacht je dan?

Wouter Vrancken

Ondertussen heeft Vrancken de trein op de rails gekregen. Hearts kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Conference League en staat ook in de Schotse Premier League opnieuw tussen de mensen. Vrij vertaald naar Schots voetbaljargon: in het spoor van Celtic FC en Rangers FC.

The Jam Tarts kamperen momenteel op een derde plaats in het klassement. De kloof met leider Celtic  - de topper tussen Celtic en Hearts staat op achttien oktober op het programma - bedraagt vijf punten. Rangers telt dan weer drie eenheden meer dan Hearts.

Wouter Vrancken koos voor een sportief project en niét voor het (Bulgaarse) geld

Met andere woorden: Vrancken is er nog steeds rotsvast van overtuigd dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door naar Edinburgh te verhuizen. Er waren overigens opties genoeg: ook RSC Anderlecht, Lorient FC, Burnley FC en PFC Ludogorets kwamen met een concreet voorstel op de proppen.

"Ik heb mijn keuze voor Hearts gemaakt op basis van het sportieve project dat op tafel lag", besluit Vrancken. "Ik had ook voor het geld kunnen kiezen, hé. Dan was ik nu wellicht coach geweest van Ludogorets. Maar het financiële plaatje zal voor mij nooit de doorslag geven."

Héél mooi parcours richting Schotland

Vrancken begon zijn carrière in de dug-out bij RDK Gravelo. Via Thes Sport, Lommel SK, KV Kortrijk, KV Mechelen, KRC Genk, KAA Gent en STVV kwam de 47-jarige Truienaar uiteindelijk in Schotland bij Hearts terecht.

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