Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

De Rode Duivels kregen in de tweede helft een zware 4-1 om de oren van Frankrijk. Bondscoach Zinedine Zidane zag zijn ploeg na een moeizame fase eindelijk doorduwen, met de gelijkmaker in de 77e minuut als duidelijke kantelpunt. Vooral Michael Olise speelde een hoofdrol in de Franse ommekeer.

Frankrijk haalde het uiteindelijk met ruime 4-1-cijfers van de Rode Duivels, maar Zinedine Zidane was na afloop niet blind voor de werkpunten bij Les Bleus. Zijn ploeg had lange tijd moeite om de Belgische defensie echt open te breken.

"We misten slagkracht in de laatste 25 à 30 meter. Dat was iets wat ons gedurende de hele interlandperiode heeft achtervolgd", analyseerde de Franse bondscoach.

Gelijkmaker veranderde alles

Na rust kreeg Frankrijk wel meer vat op de wedstrijd. De gelijkmaker, die pas in de 77e minuut viel, gaf de thuisploeg zichtbaar vleugels. Daarna zakten de Duivels helemaal weg en liep Frankrijk nog fors uit.

"In de tweede helft hebben we gedaan wat nodig was. Zodra we de gelijkmaker maakten, zag je meteen dat het een totaal andere match werd. Ik heb de reactie van de hele groep geapprecieerd", aldus Zidane.

"Zo sluiten we deze vijftien dagen positief af. Over de hele periode gezien is dat ook verdiend, gezien het werk dat we geleverd hebben."



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Olise maakt het verschil tegen Rode Duivels

Michael Olise was de man die de Belgische weerstand uiteindelijk deed breken. De aanvaller speelde bijzonder sterk en was een bepalende factor in de Franse offensieve versnelling.

"Over Michael hoef je eigenlijk niets extra meer te zeggen. Wat hij laat zien, is absoluut uitzonderlijk", stelde Zidane.

De Franse coach had tegen België opnieuw stevig gewisseld. In vergelijking met de wedstrijd tegen Italië voerde hij liefst negen wijzigingen door, net zoals hij eerder ook al had gedaan in het Koning Boudewijnstadion.

Zidane wilde zijn volledige selectie testen

"Het was voorzien dat ik veel wijzigingen zou doorvoeren. We speelden vier wedstrijden in vijftien dagen en voor de meeste spelers is het seizoen nog maar net begonnen", legde Zidane uit.

"Ik wilde ook iedereen aan het werk zien. En dat is precies verlopen zoals ik had gehoopt. Het was niet eenvoudig om vier verschillende, competitieve teams op te stellen, maar het is gelukt. Al kan het natuurlijk altijd beter."

Zidane kreeg in beide wedstrijden een staande ovatie van het Franse publiek en sluit zijn eerste periode als bondscoach dus met een goed gevoel af. Toch zag hij ook een aandachtspunt: Frankrijk moet vaker zelf het initiatief nemen, in plaats van pas wakker te schieten wanneer het onder druk komt.

"Op het vlak van punten staan we waar ik wilde staan. Samen met mijn staf kunnen we tevreden zijn over het geleverde werk. Het waren vijftien dagen van hoge kwaliteit."