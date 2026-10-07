🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

Lionel Messi heeft zijn interlandcarrière afgesloten zoals het een speler van zijn kaliber betaamt. In een kolkend Monumental in Buenos Aires leidde de Argentijn zijn land naar een 3-0-zege tegen Benin. Messi scoorde zelf, gaf twee assists en kreeg na afloop een emotioneel afscheid. Na meer dan 21 jaar is het tijdperk-Messi bij Argentinië voorbij.

Het was een avond waarop alles rond één man draaide. Meer dan 85.000 Argentijnen waren naar het Monumental gekomen om hun idool voor de laatste keer in het shirt van de nationale ploeg te zien. Bij de tiende minuut werd het duel kort stilgelegd als eerbetoon aan de legendarische nummer 10.

Messi zelf maakte er vervolgens nog een laatste show van.

Voor rust wilde het aanvankelijk niet lukken. De 39-jarige aanvaller kreeg verschillende mogelijkheden, maar zijn pogingen misten precisie of kracht. Na de pauze kwam hij helemaal los.

Twee assists en zijn 126ste doelpunt

De eerste beslissende actie kwam kort na de rust. Messi trapte een hoekschop perfect voor doel, waarna Nicolás Otamendi van dichtbij de 1-0 binnenwerkte. Voor de verdediger was het eveneens een bijzonder afscheid: ook hij nam afscheid van de nationale ploeg.

🇦🇷 | La gran despedida final de Lionel Messi y el adiós a la selección argentina. "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera: despedirme de la selección. Ahora me toca acompañar. Los quiero, agradezco a Dios y estoy orgulloso de ser Argentino." https://t.co/NhZbyH4uTb



— Mia 🍋 (@Mialygosa) October 7, 2026

Dertien minuten later was Messi opnieuw de aangever. Vanaf de rechterkant vond hij Nico Paz centraal voor doel. De jonge middenvelder van Como krulde de bal vervolgens prachtig in de bovenhoek.

Daarmee stond Messi op twee assists in zijn laatste interland. Zijn totaal voor Argentinië liep uiteindelijk op tot 68 volgens de officiële cijfers van de Argentijnse bond.

Maar uiteraard wilde Messi zelf ook nog één keer scoren. Dat moment kwam in de 70ste minuut. De Argentijn bleef rustig staan voor een strafschop en ramde de bal hoog in het doel. Nummer 126 voor zijn land.

Een passend slotstuk voor de topschutter aller tijden van Argentinië.

Messi kreeg daarna nog kansen op meer. Hij miste een grote mogelijkheid met rechts en zag een poging tegen de paal belanden. Zelfs in zijn laatste minuten bleef hij zoeken naar nog een laatste moment van magie. Zijn allerlaatste balcontact was een vrije trap die over het doel verdween.

Van een pijnlijke start naar de ultieme revanche

Het verhaal van Messi bij Argentinië is des te indrukwekkender omdat zijn internationale carrière lange tijd helemaal niet zo sprookjesachtig leek te worden.

Hij debuteerde in augustus 2005 tegen Hongarije en werd amper seconden na zijn invalbeurt van het veld gestuurd. Meer dan 21 jaar later verlaat hij de nationale ploeg als recordinternational en topschutter. De Argentijnse bond noteert 208 interlands en 126 doelpunten na zijn laatste wedstrijd.

En vooral: hij vertrekt als wereldkampioen.

Messi won met Argentinië de Copa América in 2021, de Finalissima in 2022, het WK in Qatar later dat jaar en opnieuw de Copa América in 2024. Daarnaast won hij met de olympische ploeg goud in Peking in 2008 en pakte hij eerder ook het WK U20.

Zijn WK-verhaal kreeg zelfs nog een extra hoofdstuk in 2026. Messi speelde zijn zesde wereldbeker en scoorde daarin acht keer, terwijl Argentinië opnieuw de finale bereikte. Daarmee kwam hij op 34 WK-optredens en 21 doelpunten.

De speler die jarenlang werd verweten dat hij met Argentinië geen grote prijs kon winnen, laat uiteindelijk een prijzenkast achter waar nauwelijks nog iets aan ontbreekt.

Na het laatste fluitsignaal werd het dan ook geen gewone overwinning. Messi werd omringd door zijn ploegmaats en familie, terwijl de Monumental nog één keer zijn naam scandeerde.

De nationale ploeg gaat verder zonder nummer 10. Maar de herinnering aan hem zal nog generaties meegaan.

126 doelpunten. 208 interlands. Een wereldtitel. Twee Copa América's. Olympisch goud. En een laatste avond waarop hij nog één keer deed wat hij zijn hele carrière deed: beslissend zijn.

Gracias, Leo.