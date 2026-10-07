🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal

Eric Lambrechts leidde dinsdagavond de Nations League-wedstrijd tussen Spanje en Kroatië. De Belgische scheidsrechter beleefde een bewogen slotfase, waarin een discutabele fase uitmondde in de uitsluiting van Ivan Perisic. Zijn acties zijn ondertussen viraal gegaan en zo komt het Belgisch scheidsrechtersgilde opnieuw onder vuur te liggen.

Bij de clash tussen de regerende wereld- en Europees kampioen stond een volledig Belgische scheidsrechtersploeg opgesteld. Erik Lambrechts was de hoofdscheidsrechter, terwijl Bram van Driessche de VAR bediende en Bert Put als videoscheidsrechter assisteerde. Op het veld kreeg Lambrechts hulp van lijnrechters Jo de Weirdt en Kevin Monteny. Nathan Verboomen was de vierde official.

Vooral in het laatste kwartier kregen de Belgen de handen vol. Kroatië hield stand tegen de Spaanse druk en bij een 1-1-tussenstand volgde een bepalende fase tussen Ivan Perisic en Marc Cucurella.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: RED CARD IVAN Perisic 2nd yellow card! CROATIA DOWN TO 10 MEN! ❌ https://t.co/Zw517sanUP — BLAKE OF AFRICA 🥶🦍🖤 (@femiblake) October 6, 2026

Cucurella bezorgt Lambrechts zijn rode kaart

De linksachter van Real Madrid was eerst bij de bal, maar ging vervolgens gretig naar de grond. Hij wist dat zijn rechtstreekse tegenstander al een gele kaart achter zijn naam had staan. Erik Lambrechts trok daarop zijn tweede geel voor de ex-speler van Club Brugge. In de haast liet de ref zelfs zijn rode kaart vallen. Cucurella raapte die snel op en gaf ze terug aan Lambrechts, die Perisic vervolgens van het veld stuurde.

🚨Cucurella really handed the official a red card to send Ivan Perišić off https://t.co/dTaBAntlMi



— Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 7, 2026

De Kroaten waren allerminst opgezet met die sluwe actie. Spanje profiteerde uiteindelijk ook van zijn numerieke overwicht: Mikel Merino maakte in de 89e minuut het verschil als de ideale invaller. "Wie zou er niet boos zijn op Cucurella als hij niet in zijn ploeg speelt?", foeterde bondscoach Slaven Bilic.

"Hij is een geweldige speler. Ik bewonder hem voor wat hij op het veld doet en voor het verhaal van zijn zoon. Hij verdedigt zijn ploeg met hart en ziel, maar het is duidelijk dat hij provocatie zoekt", aldus Bilic, geciteerd door RMC.

Kroatisch publiek viseert Cucurella

Cucurella kreeg het stevig te verduren van het thuispubliek, maar reageerde met een glimlach. "Als dit zo doorgaat, zal ik Spanje niet meer buiten kunnen. Ik maak maar een grapje. Zulke zaken gebeuren nu eenmaal. Ik begrijp dat zij ook druk moeten zetten: ze spelen thuis, met het hele stadion achter zich. Dit blijft op het veld. Ik heb nooit problemen gehad. Het hoort bij de job en we gaan verder."

"Volgens mij was de fout duidelijk en Perisic had al geel. De VAR heeft de fase ook bekeken en vond geen reden om in te grijpen. Uiteindelijk moeten we onze reactie als ploeg prijzen. We hebben opnieuw getoond waarom we de besten zijn. Die rode kaart die uit de zak van de scheidsrechter viel? Ik zag dat hij zijn kaart niet vond, dus heb ik ze hem gegeven. Meer was het niet", lachte hij.