Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kasper Dolberg zal lange tijd buiten strijd zijn. De voormalige spits van RSC Anderlecht liep op training bij de Deense nationale ploeg een zware knieblessure op. Er werd gevreesd voor een scheur van de kruisbanden en ondertussen ging de spits al onder het mes.

Aernout Van Lindt

Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Zoals verwacht zit het seizoen van Kasper Dolberg erop na een zware knieblessure. De speler van Ajax Amsterdam met een verleden bij RSC Anderlecht ging onder het mes na een kruisbandletsel en zal daardoor maanden buiten strijd zijn.

De operatie is goed verlopen, waardoor de Deense spits nu aan de revalidatie kan gaan beginnen. De operatie vond plaats in Kopenhagen en de revalidatie zal vele en vele maanden in beslag nemen. We wensen Kasper Dolberg bij deze van hieruit veel sterkte en een behouden terugkeer op de top van zijn kunnen. Dat doet Ajax ook in een persbericht op de sociale media.

Kasper Dolberg zal lange tijd buiten strijd zijn. De voormalige spits van RSC Anderlecht liep op training bij de Deense nationale ploeg een zware knieblessure op. Er werd gevreesd voor een scheur van de kruisbanden en ondertussen ging de spits al onder het mes.

Kasper Dolberg leek bij Ajax stilaan weer zijn beste niveau te vinden, maar krijgt mogelijk opnieuw een zware opdoffer te verwerken. De Deense aanvaller raakte geblesseerd tijdens een training met zijn nationale ploeg en dreigt daardoor maanden aan de kant te staan.

De ex-spits van RSC Anderlecht had zich bij Ajax net opnieuw in de kijker gespeeld. In zijn laatste twee competitiewedstrijden in de Eredivisie was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Die positieve reeks krijgt nu mogelijk een bijzonder pijnlijke wending.

Vrees voor gescheurde kruisbanden

Dolberg kwam tijdens de voorbije interlandperiode niet in actie voor Denemarken in de Nations League. De Deense voetbalbond meldde al dat de aanvaller voor een "lange periode" afwezig zou zijn.

La Dernière Heure meldt nu dat er bij Dolberg gevreesd wordt voor een scheur van de kruisbanden. Die diagnose is nog niet definitief bevestigd. Verdere onderzoeken kunnen voorlopig niet plaatsvinden door vocht in zijn knie, zo schrijft de krant.

Lees ook... LIVE - Interlandbreak: Infantino heeft een tegenstander

Ajax dreigt spits lange tijd te missen

Als de kruisbandblessure wordt bevestigd, kan het seizoen van Dolberg bij Ajax al voorbij zijn. De 28-jarige Deen was nochtans net bezig aan een heropleving, nadat hij eerder dit seizoen zijn basisplaats bij de Amsterdammers was kwijtgeraakt aan voormalig Genk-spits Tolu Arokodare.

De blessure komt dan ook op een bijzonder slecht moment. Sinds zijn transfer van Anderlecht kende Dolberg al een moeilijk eerste jaar bij Ajax. In 48 wedstrijden voor de Nederlandse topclub verzamelde hij dertien doelpunten en zes assists.

Ook Deense comeback krijgt knauw

Bij de nationale ploeg hoopte Dolberg opnieuw in beeld te komen onder Brian Riemer, zijn voormalige coach bij Anderlecht. De spits werd sinds september 2025 niet meer opgeroepen en kreeg pas tijdens deze interlandbreak opnieuw een kans in de selectie.

Voor Denemarken staat Dolberg voorlopig op twaalf doelpunten in 56 interlands. Een mogelijke kruisbandblessure zou zijn ambitie om opnieuw een vaste waarde te worden bij de nationale ploeg stevig doorkruisen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Kasper Dolberg

Meer nieuws

Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

23:00
'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

22:30
"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

21:00
Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

21:30
Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

20:30
LIVE - Interlandbreak: Infantino heeft een tegenstander

LIVE - Interlandbreak: Infantino heeft een tegenstander

14:20
1
Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie

Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie

20:00
Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Analyse

Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen?

19:30
4
LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem wil knallen tegen KAA Gent

LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem wil knallen tegen KAA Gent

19:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

18:30
7
'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

17:30
Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

18:00
Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

12:30
2
Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal Analyse

Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal

17:00
1
België weet waar het staat op FIFA-ranking

België weet waar het staat op FIFA-ranking

16:30
1
"Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn" Interview

"Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn"

16:00
Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

13:00
1
'Napoli komt zich roeren in Brussel en wil Engelse topklassers aftroeven'

'Napoli komt zich roeren in Brussel en wil Engelse topklassers aftroeven'

15:30
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

14:40
Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

15:00
2
Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

14:00
1
Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

13:45
1
🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal

🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal

13:30
1
David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

12:45
Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

12:00
1
Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

07:00
3
Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

11:30
6
Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

11:00
5
Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

10:30
1
Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

10:45
Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

10:00
5
Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

09:30
1
Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

07:30
Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

08:30
14
Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

09:00
1
🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

08:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Don Bozhinov Don Bozhinov over Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers Tommeke12 Tommeke12 over Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde CringeMedia CringeMedia over 'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling' Sv1978 Sv1978 over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Dirk1897 Dirk1897 over Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa Eldonte Eldonte over L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer” Racibger24 Racibger24 over Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal Supremepony Supremepony over Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien" Johnnie Walker Johnnie Walker over Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved