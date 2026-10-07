Absoluut drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

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Kasper Dolberg zal lange tijd buiten strijd zijn. De voormalige spits van RSC Anderlecht liep op training bij de Deense nationale ploeg een zware knieblessure op. Er werd gevreesd voor een scheur van de kruisbanden en ondertussen ging de spits al onder het mes.