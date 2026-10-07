Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal

Er is plots heel wat te doen over Kevin De Bruyne. Die speelde niet tegen Frankrijk door een schorsing, maar was er maandagavond gewoon bij in Frankrijk. Dat leverde hem heel wat kritiek op in Italië. Maar het zegt net iets over het nieuwe elan van de Rode Duivels. En dat hoeft dus geen negatief nieuws te zijn.

Youri Tielemans en Kevin De Bruyne liepen een schorsing op in de Nations League door een teveel aan gele kaarten. En dus zouden beide spelers in en tegen Frankrijk niet kunnen meespelen. Toch waren beiden aanwezig in Parijs maandagavond.

Beide spelers bleven doortrainen bij de Rode Duivels en waren ook in Parijs om er de ploeg te ondersteunen en zelfs te troosten na de wedstrijd tegen de Fransen. Zo zagen we onder meer KDB nadrukkelijk bij Roméo Lavia staan na de late 4-1 pandoering tegen Les Bleus.

De opvallende keuze van Kevin De Bruyne die niet eens zo opvallend is

En dat is toch wel opvallend. We komen uit tijden waarin spelers niet snel genoeg leken weg te willen bij de nationale ploeg als ze niet zouden spelen. De episodes met Thibaut Courtois aan het einde van een slopend seizoenen kennen we allemaal nog.

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Maar ook Kevin De Bruyne kende al periodes waarin zijn zin in de Rode Duivels net iets minder leek te zijn. In die optiek was zijn aanwezigheid in Parijs toch iets opvallender dan die van Youri Tielemans bijvoorbeeld, die er eerder ook tegen Wales al bij was ondanks een blessure.

En Tielemans is ook de kapitein van de nieuwe generatie, dus dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt en blijft opnemen is 'logisch' te noemen. Maar dat ook KDB zich in Parijs een echte teamspeler in de ruime(re) zin van het woord heeft getoond? Iets minder logisch.



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KDB is belangrijk aan het worden onder Mark van Bommel

Het toont dat De Bruyne zich toch beter lijkt te voelen onder Mark van Bommel dan hij deed onder Domenico Tedesco en/of Rudi Garcia. De middenvelder wordt op zijn manier belangrijk gemaakt door de Nederlandse bondscoach en dat doet deugd.

De Bruyne kan daarin meer betekenen dan alleen op het veld. Hij is een van de weinige overgebleven spelers van de gouden generatie en wil zijn ervaring gebruiken om een nieuwe lichting te begeleiden. Het uiteindelijke doel is duidelijk: België moet binnen twee jaar opnieuw competitief zijn op een EK.

De keuze van Kevin De Bruyne is net een positieve keuze

Op die manier kan KDB zich ook rustiger voorbereiden en echt gaan mikken op die interlandbreaks, om zo toch nog minstens twee jaar alles op de nationale ploeg te kunnen zetten. Dat kan hem ook gelukkiger maken in Italië, waar het ook niet altijd even goed liep.

In Italië was er meteen kritiek dat hij niet meteen is teruggekeerd naar Napoli, omdat hij daar ook belangrijk is en er bij de Italianen ook veel werk op de plank ligt. Maar voor ons is het niet meer dan duidelijk: zijn keuze voor de Rode Duivels is een heel positieve keuze en moet net worden toegejuicht. Dat ze daar in Italië anders over denken? Dat is vooral jammer, maar maakt onze rekening even niet.