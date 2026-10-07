Analyse Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen?

Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen?
Foto: © photonews
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Met 44 interlands en acht doelpunten op zijn naam heeft Hans Vanaken de Rode Duivels de voorbije maanden mooie diensten bewezen. Tegelijk ondervindt hij steeds meer problemen zodra het niveau stijgt. Op zijn 34e is dat niet onlogisch. Bij de nationale ploeg lijkt het moment te naderen om plaats te maken voor een jonger profiel met meer groeimarge. Of is dat moment er al?

Volgens de algemene teneur moest Hans Vanaken veel te lang wachten op zijn debuut bij de Rode Duivels. Pas op zijn 26e kreeg hij onder Roberto Martinez zijn eerste oproep, kort na de halve finale op het WK van 2018.

De offensieve middenvelder van Club Brugge moest zich bij de nationale ploeg lange tijd tevredenstellen met kruimels. Hij kreeg sporadisch speelminuten in de allereerste Nations League-editie, speelde twee kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 – dat door de pandemie uiteindelijk in 2021 plaatsvond – en viel op dat EK slechts één minuut in tegen Finland, tijdens de derde groepswedstrijd.

Pas daarna nam zijn speeltijd bij de Rode Duivels toe. Al gebeurde dat vooral in de kwalificatiewedstrijden, want op het WK van 2022 kreeg Vanaken geen enkele minuut. Het werd een pijnlijke illustratie van het einde van het tijdperk-Roberto Martinez in België.

Tegen toplanden komt Hans Vanaken vaak tekort

Onder Domenico Tedesco leek Vanaken volledig uit beeld verdwenen, maar met de komst van Rudi Garcia veranderde zijn status helemaal. De tweevoudige, intussen drievoudige Gouden Schoen werd een vaste waarde en zelfs een van de steunpilaren van de selectie. Op het veld leverde hij ook: hij was sterk in de terugwedstrijd van de Nations League-barrage tegen Oekraïne en in de WK-kwalificatiecampagne.

Met doelpunten in Kazachstan en tegen Liechtenstein, plus een assist in Kroatië een week voor het vertrek naar de Verenigde Staten, trok Hans Vanaken met vertrouwen naar het WK. Zoals meerdere ploegmaats kende hij daar echter een wisselvallig toernooi. Alleen tegen de Verenigde Staten was hij beslissend, met een doelpunt en een assist. In de andere wedstrijden bleef zijn impact beperkt, net op momenten waarop België een verschilmaker kon gebruiken.

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In de groepsfase bijvoorbeeld tegen Egypte, waarin hij pas de laatste vijf minuten inviel. Ook tegen Iran, waar hij een halfuur speelde, en vooral tijdens zijn volledige wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland bleef een beslissende actie uit.

Met zijn typische stijl en natuurlijke rust heeft Hans Vanaken de Rode Duivels de voorbije maanden veel gebracht. Maar zodra de tegenstand meer tempo en intensiteit vraagt, vallen ook zijn beperkingen op. Hij mist dan ritme en handelingssnelheid, mogelijk mede omdat hij zijn hele carrière in de Jupiler Pro League is gebleven.

Wat kan Vanaken nog betekenen voor de Rode Duivels?

De uitschakeling tegen Spanje zette iedereen in hetzelfde schuitje, maar de verplaatsing naar het Stade de France op maandagavond onderstreepte het opnieuw. Na drie eerder matige optredens in deze Nations League kon Hans Vanaken, bij afwezigheid van Kevin De Bruyne, onvoldoende wegen op de match. Hij leed te veel balverlies en creëerde te weinig gevaar om te bewijzen dat hij ook tegen toplanden een betrouwbare oplossing is, en niet alleen tegen landen van een lager niveau.

Daarmee dringt een vraag zich op: hoort hij nog thuis in de nationale selectie? Wie uitsluitend naar zijn prestaties bij Club Brugge kijkt en die afzet tegen de concurrentie op zijn positie, kan moeilijk ontkennen dat hij zijn plaats nog verdient. Maar zijn leeftijd – 34 jaar – en dus beperkte groeimarge, de generatiewissel bij de Rode Duivels en de totale intensiteit die Mark Van Bommel verlangt, geven het debat een andere dimensie.

De speler van Club Brugge kan nog altijd van waarde zijn in bepaalde wedstrijden, zeker tegen een minder sterke tegenstander. Met een vijftiental collectieve trofeeën op zijn palmares weet hij ook wat een winnaarsmentaliteit inhoudt. Toch mag de vraag gesteld worden in welke mate hij België onder Mark Van Bommel nog kan helpen om een volgende stap te zetten.

Wanneer het spel versnelt, de pressing toeneemt en de ruimtes kleiner worden, heeft Hans Vanaken het veel moeilijker om zijn stempel te drukken. Met het EK 2028 als doel en nieuwe talenten die zich aandienen, is de vraag legitiem of België niet beter kiest voor een jongere speler die al vertrouwd is met de eisen van de Europese top. Moet die keuze nog tijdens de Nations League worden gemaakt, of pas daarna? Dat antwoord moet nog volgen.

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