België weet waar het staat op FIFA-ranking

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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België weet waar het staat op FIFA-ranking
Foto: © photonews
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De Rode Duivels mogen Griekenland bedanken. Door het gelijkspel van Nederland in Athene en de Belgische zege tegen Turkije loopt de voorsprong van België als nummer acht van de FIFA-ranking verder op. Er schijnt weer licht aan het einde van de tunnel, zoveel is duidelijk.

Aernout Van Lindt

België weet waar het staat op FIFA-ranking

De Nations League heeft opnieuw gevolgen gehad voor de FIFA-wereldranglijst. De puntenwinst en het puntenverlies wegen minder zwaar door dan op een WK, maar kunnen wel een verschil maken met het oog op de lotingen voor toekomstige toernooien.

Rode Duivels blijven achtste

België behoudt zijn achtste plaats in de nieuwe ranking. De ploeg van Mark van Bommel won in de voorbije interlandperiode van Italië en Turkije, maar verloor ook twee keer van Frankrijk. Dat levert onder de streep een status quo op.

De marge met de achtervolgers is wel bijzonder klein geworden. Nederland, met Xavi, bleef ongeslagen en staat nu op minder dan één punt van de Rode Duivels: 1778,61 tegenover 1779,17 punten. Mexico verloor dan weer terrein, waardoor de kloof tussen België en de nummer tien groter is geworden.

🇫🇷 France drew 1-1 with 🇮🇹 Italy and lose 3.38 points, but stay 3rd

🇮🇹 Italy gain the same 3.38 and stay 15th

🇧🇪 Belgium beat 🇹🇷 Türkiye 3-0 (+4.68) and stay 8th

🇨🇴 Colombia lost 1-0 at home to 🇵🇾 Paraguay (-6.78) and stay 11th

🔺🔻 arrows show changes compared to last… pic.twitter.com/X0WFlphfx3

— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 3, 2026

De Rode Duivels mogen Griekenland bedanken. Door het gelijkspel van Nederland in Athene en de Belgische zege tegen Turkije loopt de voorsprong van België als nummer acht van de FIFA-ranking verder op. Er schijnt weer licht aan het einde van de tunnel, zoveel is duidelijk.

Zoals gebruikelijk werden daags na de internationale wedstrijden de voorlopige verschuivingen op de FIFA-ranking berekend. Voor België ziet het plaatje er plots opnieuw bijzonder gunstig uit.

Aan de top tien verandert er niets. Frankrijk speelde gelijk tegen Italië en levert daardoor 3,38 punten in, maar behoudt wel de derde plaats. Engeland won van Tsjechië, al volstaat dat niet om Les Bleus van het podium te verdringen.

Rode Duivels lopen uit op Nederland

Italië krijgt na het gelijkspel tegen Frankrijk evenveel punten erbij, maar blijft vijftiende en komt dus niet voorbij Zwitserland. De Verenigde Staten wonnen wel van Chili, maar sprokkelden onvoldoende punten om echt dichterbij te komen.

België pakte zelf 4,68 punten dankzij de 3-0-zege tegen Turkije. Het puntenverlies van Nederland in Griekenland komt daar nog bovenop: de Rode Duivels bouwen hun marge als achtste op de wereldranglijst verder uit.

Het klassement op een rijtje

Ook de achtervolgers lieten punten liggen. Mexico, Colombia en Kroatië konden niet winnen, waardoor België niet alleen Nederland op afstand houdt, maar ook meer ademruimte krijgt tegenover de ploegen net onder de top acht.

De zevende plaats blijft voorlopig buiten bereik. Portugal verdiende 5,02 punten, iets meer dan België, en behoudt zo zijn voorsprong. De Duivels mogen deze interlandperiode wel afsluiten als een stevige nummer acht van de wereld.

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