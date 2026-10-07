België weet waar het staat op FIFA-ranking

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De Rode Duivels mogen Griekenland bedanken. Door het gelijkspel van Nederland in Athene en de Belgische zege tegen Turkije loopt de voorsprong van België als nummer acht van de FIFA-ranking verder op. Er schijnt weer licht aan het einde van de tunnel, zoveel is duidelijk.