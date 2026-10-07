'Bibberen voor Tzolis: grote concurrent met Brugs verleden op komst'

Christos Tzolis vertrok deze zomer voor een absoluut recordbedrag van Club Brugge naar Arsenal. De linksbuiten begon er veelbelovend, maar moet toch stilaan gaan opletten. Ondertussen willen The Gunners een stevige concurrent in huis halen voor hem. En dus is het de vraag wat er met de Griek gaat gebeuren de komende maanden (en jaren).

Christos Tzolis trok van Club Brugge naar Arsenal voor liefst veertig miljoen euro. Maar dat wil niet meteen zeggen dat de Griek incontournable is geworden bij The Gunners. Tot dusver speelde hij wel in elke wedstrijd van Arsenal mee, acht stuks in totaal.

Hij kwam al tot 493 minuten op een mogelijk totaal van 720 minuten en moet het dus ook af en toe stellen met een invalbeurt. Over alle competities heen was hij al goed voor vier assists, al deed hij zelf de netten nog niet trillen in het prille seizoensbegin.

Komt er een concurrent voor Christos Tzolis naar Arsenal?

Een bemoedigende start voor de winger, die momenteel wel even buiten strijd is met een bovenbeenblessure. Ondertussen zitten ze bij Arsenal niet stil en willen ze nog meer spelers aantrekken. Met daarbij ook een mogelijke concurrent voor Tzolis zelf.

Dat is bovendien een soort van voorganger van Tzolis geweest bij Club Brugge: Antonio Nusa. De speler van Red Bull Salzburg staat in de belangstelling van Arsenal. Dat weten diverse Engelse bronnen alvast te melden en de interesse zou stevig zijn. Er zijn al contacten geweest tussen beide partijen.

Moet Christos Tzolis vrezen voor een grote concurrent bij Arsenal?



Met Kenan Yildiz is er nog een andere winger die op de verlanglijst staat, waardoor het voor Tzolis sowieso een beetje bibberen is. Het ziet er naar uit dat ze bij Arsenal in de breedte willen gaan werken aan een concurrent voor de Griekse winger. Mogelijk komt er deze winter al een transfer en dan is het aan Tzolis om nog meer zijn stempel te gaan drukken.