David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

De kop is eraf voor Sparta Petegem Deinze. De Oost-Vlamingen boekten op speeldag 6 hun eerste thuiszege van het seizoen in Tweede Nationale VV A. Slachtoffer van dienst was HO Kalken, dat een 2-0 aangesmeerd kreeg. Dit is wat David Gevaert na de wedstrijd te zeggen had.

Sparta Petegem Deinze had op speeldag 5 verloren van Torhout met 1-0, maar volgens David Gevaert had zijn team daar evengoed met 5-0 de boot kunnen ingaan. Dat vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Daar speelden we een hele slechte match", neemt Gevaert geen blad voor de mond.

Inslegers en Kesteloot in de basis bij Sparta Petegem Deinze

Tegen HO Kalken dropte Gevaert Kjell Inslegers en Vino Kesteloot in de basis ten koste van Maxim Goemaere en Preden Dhondt. De thuisploeg kwam binnen de eerste tien minuten op voorsprong. Maxime Maes kopte en zag zijn afgeweken poging in doel verdwijnen: 1-0. Dat was meteen de ruststand.

Na de pauze zorgde Jacob Cardoen net voor het uur voor de dubbele voorsprong voor Gevaert en co. Kalken was niet in staat om te reageren en slikte een 2-0-nederlaag. De thuisfans mochten voor het eerst dit seizoen vieren en zagen hun ploeg zijn puntentotaal aandikken tot acht. Daarmee staat Sparta Petegem Deinze op de zevende plaats in het klassement.

Tweede clean sheet voor Sparta Petegem Deinze

"Voor de aftrap heb ik in de kleedkamer nooit benadrukt dat we deze match absoluut moesten winnen", verduidelijkt Gevaert, die het wel "drie belangrijke punten" noemt. Behalve over de zege was hij ook tevreden over de clean sheet van zijn team. Het was nog maar de tweede wedstrijd waarin Sparta Petegem Deinze de nul wist te houden.

"Ik denk dat ik mag zeggen dat de bezoekers geen enkele open mogelijkheid afdwongen", blikt Gevaert tevreden terug. Sparta Petegem Deinze verdedigde volgens hem goed en bezorgde zichzelf met de 2-0-zege een vertrouwensboost.





Sparta Petegem moet nu naar Wetteren

Het is afwachten wat dat zal geven op de volgende speeldag, wanneer Sparta Petegem Deinze naar Wetteren trekt. De provinciegenoot staat met acht punten twee plaatsen lager gerangschikt, op plek negen.