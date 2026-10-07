David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De kop is eraf voor Sparta Petegem Deinze. De Oost-Vlamingen boekten op speeldag 6 hun eerste thuiszege van het seizoen in Tweede Nationale VV A. Slachtoffer van dienst was HO Kalken, dat een 2-0 aangesmeerd kreeg. Dit is wat David Gevaert na de wedstrijd te zeggen had.

Sparta Petegem Deinze had op speeldag 5 verloren van Torhout met 1-0, maar volgens David Gevaert had zijn team daar evengoed met 5-0 de boot kunnen ingaan. Dat vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. "Daar speelden we een hele slechte match", neemt Gevaert geen blad voor de mond.

Inslegers en Kesteloot in de basis bij Sparta Petegem Deinze

Tegen HO Kalken dropte Gevaert Kjell Inslegers en Vino Kesteloot in de basis ten koste van Maxim Goemaere en Preden Dhondt. De thuisploeg kwam binnen de eerste tien minuten op voorsprong. Maxime Maes kopte en zag zijn afgeweken poging in doel verdwijnen: 1-0. Dat was meteen de ruststand.

Na de pauze zorgde Jacob Cardoen net voor het uur voor de dubbele voorsprong voor Gevaert en co. Kalken was niet in staat om te reageren en slikte een 2-0-nederlaag. De thuisfans mochten voor het eerst dit seizoen vieren en zagen hun ploeg zijn puntentotaal aandikken tot acht. Daarmee staat Sparta Petegem Deinze op de zevende plaats in het klassement.

Tweede clean sheet voor Sparta Petegem Deinze

"Voor de aftrap heb ik in de kleedkamer nooit benadrukt dat we deze match absoluut moesten winnen", verduidelijkt Gevaert, die het wel "drie belangrijke punten" noemt. Behalve over de zege was hij ook tevreden over de clean sheet van zijn team. Het was nog maar de tweede wedstrijd waarin Sparta Petegem Deinze de nul wist te houden.

"Ik denk dat ik mag zeggen dat de bezoekers geen enkele open mogelijkheid afdwongen", blikt Gevaert tevreden terug. Sparta Petegem Deinze verdedigde volgens hem goed en bezorgde zichzelf met de 2-0-zege een vertrouwensboost.

Sparta Petegem moet nu naar Wetteren

Het is afwachten wat dat zal geven op de volgende speeldag, wanneer Sparta Petegem Deinze naar Wetteren trekt. De provinciegenoot staat met acht punten twee plaatsen lager gerangschikt, op plek negen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Deinze
Sp. Petegem
David Gevaert

Meer nieuws

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

13:00
Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

12:30
Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

12:00
Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

10:45
Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

11:30
5
Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

11:00
2
Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

10:30
Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

10:00
3
Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

09:30
1
Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

09:00
1
Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

08:30
4
🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

08:00
1
Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

07:30
Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

07:00
3
L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”

L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”

23:00
14
Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa

Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa

22:20
Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”

Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”

21:40
3
Jonge Duivels ontsnappen aan uppercut in Denemarken, maar plaatsen zich rechtstreeks voor EK U21

Jonge Duivels ontsnappen aan uppercut in Denemarken, maar plaatsen zich rechtstreeks voor EK U21

21:20
6
Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg'

Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg'

20:40
2
🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

20:20
1
Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller

Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller

20:00
5
Bertaccini neemt héél opvallende beslissing nadat hij afgelopen zomer géén transfer kon versieren

Bertaccini neemt héél opvallende beslissing nadat hij afgelopen zomer géén transfer kon versieren

19:40
Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

19:20
2
KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

19:00
Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

18:30
7
Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

18:00
9
Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

17:45
Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

17:30
Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

17:00
Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

16:45
Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

16:30
1
Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

16:00
9
De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels

De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels

15:30
2
KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

15:30
1
Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

15:00
6
Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

14:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen - KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende
Zulte Waregem Zulte Waregem - SV Oudenaarde SV Oudenaarde
SV Oostkamp SV Oostkamp - Eendracht Aalst Eendracht Aalst
Racing Club Gent Racing Club Gent - RFC Wetteren RFC Wetteren
FC Lebbeke FC Lebbeke - Ninove Ninove
Sp. Petegem Sp. Petegem - Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
SK Londerzeel SK Londerzeel - Hamme VW Hamme VW
Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem - KM Torhout KM Torhout

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG Stigo12 Stigo12 over Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels Stigo12 Stigo12 over Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij Andreas2962 Andreas2962 over L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer” Racibger24 Racibger24 over Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City Stigo12 Stigo12 over Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde OM-RSCL OM-RSCL over Jonge Duivels ontsnappen aan uppercut in Denemarken, maar plaatsen zich rechtstreeks voor EK U21 Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal” jawaddedadde jawaddedadde over Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved