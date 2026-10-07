"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

Jonathan Bolingi speelt op zijn 32e tegenwoordig voor Jwaya in de Libanese competitie. Dat hij nog voetbalt, mag een klein mirakel heten: de Congolese spits lag drie jaar geleden een maand lang in coma. Bijna was hij er niet meer, nu kan hij zelfs opnieuw voetballen. Een wonderlijk verhaal.

Jonathan Bolingi zette negen jaar geleden zijn eerste stappen in Europa bij Standard. De Rouches haalden hem weg bij TP Mazembe, maar gaven hem amper kansen. De Congolese aanvaller kwam slechts zes keer in actie, waarvan twee keer als basisspeler.

Een uitleenbeurt aan Moeskroen bracht meer perspectief. Aan het Canonnier rendeerde Bolingi beter dan op Sclessin en trof hij zeven keer voor de Hurlus. Antwerp betaalde vervolgens 750.000 euro voor de spits, maar ook bij de Great Old liep het niet zoals gehoopt. Hij zakte in de pikorde en zag landgenoot Dieumerci Mbokani hem voorbijsteken.

Van België naar Thailand en Servië

Antwerp stuurde Bolingi nadien op uitleenbeurt naar Eupen, Ankaragücü en Lausanne Sport. In december 2021 volgde een definitieve transfer naar het Thaise Buriram United. Na anderhalf jaar in Thailand keerde hij terug naar Europa, waar hij tekende bij de Servische club Vojvodina.

Zijn avontuur daar begon nochtans veelbelovend, met twee doelpunten in zijn eerste zes wedstrijden. Daarna verdween de geboren Kinshasaan anderhalf jaar volledig uit beeld. Daar zat een bijzonder ingrijpende reden achter.

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Tijdens een reis naar Congo liep Bolingi een longinfectie op. Zijn toestand verslechterde in ijltempo, waarna de aanvaller gedurende dertig dagen in een coma werd gehouden. "De dokters zeiden tegen mijn mama dat er geen hoop meer was", vertelde hij zichtbaar nog steeds aangedaan in een interview met La Dernière Heure.





Toch vocht Bolingi zich terug. Hij kwam weer bij op de spoedafdeling en kreeg maanden later zelfs opnieuw groen licht om topsport te beoefenen. Zijn terugkeer in competitie in maart 2025 was dan ook een emotioneel moment. Vandaag speelt de voormalige Standard-aanvaller opnieuw in Libanon, waar hij bij Jwaya volop van het leven geniet.