DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet
Foto: © photonews
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KV Kortrijk is met 3 op 21 begonnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. En dus is er werk aan de winkel bij de West-Vlamingen. Met Daniel Beichler hebben ze nu wel een nieuwe coach gevonden. Hij moet voor de redding gaan helpen zorgen en dus niet Christophe Lepoint.

Michiel Jonckheere stopte na een 0 op 18 bij KV Kortrijk en Christophe Lepoint kreeg de sleutels in handen. De T2 mocht minstens ad interim overnemen van Jonckheere en moest de ploeg klaarzetten voor het duel met Beveren.

Voor de wedstrijd had Nils Vanneste - Sporting Director bij De Kerels - aangegeven dat Lepoint wat hem betreft zeker zou kunnen mogen blijven bij KV Kortrijk. "We hebben ongelooflijk veel vertrouwen in hem. We gaan bekijken wat de komende weken brengen, maar we zijn zeker niet gehaast om iemand nieuw aan te stellen", klonk het toen.

KV Kortrijk stelt Daniel Beichler aan als nieuwe coach

De overwinning tegen Beveren leek de kandidatuur van Lepoint kracht bij te zetten. Maar een paar weken later is er dan toch nog anders beslist. Zoals we al aankondigden is er nu toch nog een nieuwe T1 gevonden bij De Kerels.

Daniel Beichler is de nieuwe coach van Kortrijk. Woensdag sprak hij de spelersgroep een eerste keer toe, daarna gaat de voorbereiding op de wedstrijd tegen KRC Genk in. De coach tekende een contract voor twee seizoenen tot juni 2028.

Coach én Sporting Director Kortrijk reageren op aanstelling

“Ik ben bijzonder blij om hier te zijn. Dit is een club met een rijke geschiedenis, een sterke identiteit en enorm veel potentieel. Ik kijk ernaar uit om samen met de spelers, staf en supporters voor mooie momenten te zorgen", aldus de coach op de webstek van Kortrijk.

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Nils Vanneste is ook in de wolken met de komst van Beichler: “Daniel past perfect bij de ambities en de manier van spelen die we voor ogen hebben. Hij is een gedreven coach met een heldere visie en veel goesting om hier aan de slag te gaan. We hebben deze zomer al sterk geïnvesteerd in de omkadering rond onze spelersgroep. Met Daniel halen we nu een coach binnen die op dat fundament kan bouwen en het kan vertalen in resultaten."

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Daniel Beichler
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