Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen
Foto: © photonews
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Het was een zeer drukke zomer voor Antoine Sibierski op de transfermarkt. En nu rusten, want de transferdeadline is achter de rug? Niets van, want de sterke man van paars-wit is alweer aan het speuren naar nieuwe opties om de kern te gaan versterken. Een eerste wintertransfer heeft hij ondertussen ook al op het oog. In Turkije bevestigen ze dat zelfs.

Het is niet nieuw: de interesse van RSC Anderlecht in Amidou Badji. De rechtsbuiten van Bandirmaspor maakt indruk in Turkije en dat heeft voor heel wat aandacht gezorgd bij diverse clubs. Naast Anderlecht is er ook interesse van Al-Wasl SC.

Beide clubs hebben ondertussen zelfs al een officieel bod uitgebracht volgens de Turkse bron. En dat is nu ook bevestigd door de sterke man van Bandirmaspor, Ertugrul Arslan. Die gaf aan dat beide ploegen al hebben geïnformeerd naar de jongeling.

RSC Anderlecht gaat concurrentie aan met Al-Wasl SC voor Amadou Badji

Ook afgelopen zomer had Sibierski al interesse in de handtekening van Amidou Badji, maar toen kwamen ze er niet uit voor een transfer. Nu willen ze dus opnieuw snel gaan schakelen en op die manier de speler deze winter in huis gaan halen.

Aan paars-wit om dus ook onder meer Al-Wasl SC af te troeven. Dat Al-Wasl SC zou al een officieel bod van 3 miljoen dollar (omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro) hebben uitgebracht op Amidou Badji van het Turkse team - meteen een stevige bedrag.

Jonge Senegalees van grote waarde voor zijn Turks team

"Er zijn officiële voorstellen gedaan", aldus Arslan nu in de Turkse pers. Drie miljoen euro was niet voldoende voor de Turken en dus willen zij meer. Badji is een 20-jarige Senegalese rechtsbuiten. Hij is 1,75 meter lang en rechtsbenig. Zijn marktwaarde bedraagt ondertussen 1,6 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Hij sloot zich in januari 2026 aan bij de club uit Bandirma en maakte meteen indruk bij zijn ploeg. Dit seizoen speelde hij al acht wedstrijden voor zijn team. Hij kwam daarin tot 529 speelminuten en maakte al grote sier met ondertussen toch al drie doelpunten en vier assists. Daarmee is hij elke 76 minuten van waarde voor zijn team.

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