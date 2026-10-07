Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian
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The Guardian heeft zijn jaarlijkse lijst met zestig toptalenten van hun generatie gepubliceerd. Met Anderlecht-aanvaller Joshua Nga Kana, Antwerp-middenvelder Xander Dierckx en Club Brugge-speler Tian Nai Koren krijgt ook de Jupiler Pro League drie vertegenwoordigers.

De Jupiler Pro League is met drie spelers vertegenwoordigd in de "Next Generation 2026" van The Guardian. De Britse kwaliteitskrant selecteerde zestig jonge voetballers die volgens haar tot de grootste beloften van hun generatie behoren.

Joshua Nga Kana en Xander Dierckx zorgen voor de Belgische inbreng. Tian Nai Koren van Club Brugge vervolledigt het Pro League-trio in een lijst met talenten uit alle hoeken van de wereld.

Dierckx groeit door bij Antwerp

Xander Dierckx heeft zich al nadrukkelijk getoond bij de A-kern van Antwerp. De Belgische U17-international kwam vorig seizoen 23 keer in actie en behoort intussen vast tot de selectie van de Great Old.

Ook dit seizoen verzamelde de middenvelder al meer dan 400 speelminuten, onder meer dankzij verschillende basisplaatsen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op drie miljoen euro. Dierckx zet daarmee stap voor stap zijn eerste ervaringen op het hoogste niveau om in progressie.

Nga Kana klopt aan bij Anderlecht

Bij Anderlecht kent Joshua Nga Kana een ander traject. De Belgische U19-international combineert wedstrijden bij de RSCA Futures met kansen in de hoofdmacht van paars-wit.

De flankaanvaller maakte in augustus zijn eerste doelpunt bij de profs tegen La Louvière. Zijn marktwaarde wordt inmiddels op 1,2 miljoen euro geraamd, hoewel hij nog maar aan het begin van zijn professionele loopbaan staat. Zijn selectie door The Guardian onderstreept dat jonge spelers uit België ook buiten de landsgrenzen nauwlettend gevolgd worden.

Club Brugge levert Tian Nai Koren

Club Brugge ziet met Tian Nai Koren eveneens een jeugdproduct terug in de selectie van The Guardian. De Bruggeling vormt samen met Dierckx en Nga Kana het drietal uit de Belgische competitie.

Voor de Pro League is die aanwezigheid een mooie etalage voor haar jeugdopleiding en jonge spelers. Een plaats op zo'n lijst biedt vanzelfsprekend geen garantie op een topcarrière, want Dierckx, Nga Kana en Koren hebben nog een lange weg af te leggen.

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