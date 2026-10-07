Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"
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Eendracht Aalst Lede beleefde een geslaagd weekend. De leider in Tweede Nationale VV A zag eerste achtervolger KV Diksmuide Oostende met de punten morsen bij Jong KV Mechelen, maar won zelf met het kleinste verschil van KSV Oostkamp. Coach Jannes Tant beseft dat de zege wel heel wat voeten in de aarde had.

Nils De Wilde bezorgt Eendracht Aalst Lede de volle buit

KV Diksmuide Oostende wendde de nederlaag in extremis af op het veld van Jong KV Mechelen. Doelman Gilles Vercruysse zorgde voor de late 1-1-gelijkmaker. Eendracht Aalst Lede deed wel wat het moest doen en haalde het met 0-1 bij SV Oostkamp. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Nils De Wilde.

Dankzij die treffer boeken de Ajuinen een knappe 16 op 18. Maar het had anders kunnen lopen in West-Vlaanderen. "Het was een gevleide zege", zegt Jannes Tant bij Het Laatste Nieuws. Volgens Tant kwam zijn ploeg goed weg en had de wedstrijd minstens een puntendeling kunnen opleveren voor de thuisploeg.

In de omschakeling had Aalst Lede de 0-2 kunnen maken

Tant zal met zijn team bekijken wat er beter moet, want Eendracht Aalst Lede stond op bepaalde momenten helemaal niet goed. Het zette te weinig druk op de man in balbezit en moest overleven.

Tegelijkertijd zag Tant wel fysieke en mentale weerbaarheid van zijn mannen. De score had ook nog kunnen oplopen. "De kunst is ook dat je uit de kleine kansjes het verschil kan maken, al hadden we in de omschakeling wel nog de 0-2 kunnen maken."

Tant denk niet aan de periodetitel

Tant deelt verder complimenten uit aan de thuisploeg, die al zijn derde wedstrijd in negen dagen afwerkte. Hij vond Oostkamp goed voetballen en zijn sterke thuisreputatie bevestigen. "Het is een moeilijk te bespelen ploeg in eigen huis."

De zege in West-Vlaanderen brengt Eendracht Aalst Lede een stap dichter bij de eerste periodetitel. Toch denkt Tant daar nog helemaal niet aan, omdat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Hij wil ervan genieten, maar beseft dat er met Kalken en op Voorde-Appelterre meteen twee moeilijke opdrachten wachten.

De afwerking van Aalst Lede is een werkpunt

Net als Tant stak ook voorzitter Guy Valckenier zijn bewondering niet weg voor Oostkamp. "Het is een zeer sterke ploeg", klinkt het bij de eerder genoemde krant. Valckenier zag dat zijn team heel veel problemen had op het middenveld, omdat Oostkamp zeer scherp was.

De thuisploeg was baas, maar toch versierde Eendracht Aalst Lede de beste kansen. Zo hadden Lanckman en Samyn kunnen scoren, zag Valckenier, die het meteen als een werkpunt ziet: "We moeten op het vlak van de afwerking toch wel wat rustiger zijn."

Een zware blessure voor Joran Triest

Het algemene gevoel is er wel een van tevredenheid bij de sterke man. De spelers van Eendracht Aalst Lede legden er hun kop voor en ook de invallers droegen hun steentje bij. De enige smet op de zege was het vroege uitvallen van Joran Triest. Die werd geraakt aan de elleboog.

"Ik vrees dat het een zware blessure is en we onze centrumspits een tijdje zullen moeten missen. We blijven niet gespaard van blessures. Gelukkig hebben we een brede kern", aldus Valckenier.

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