Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

De naam Mihajlo Cvetkovic klinkt sinds de voorbije interlandperiode plots een pak luider in Europa. De 19-jarige spits van Anderlecht maakte indruk bij Servië en scoorde tegen Nederland zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. Volgens zijn voormalige coach Lazar Popovic is dat echter geen verrassing. Hij kent de Anderlecht-spits al jarenlang en wijst vooral op één eigenschap die hem volgens hem onderscheidt van andere talenten.

Cvetkovic kreeg in Eindhoven de kans tegen Nederland en greep die met beide handen. De spits scoorde tegen de sterke Nederlandse defensie en had zelfs nog twee grote kansen om zijn rekening verder aan te dikken. Vooral zijn optreden tegen een ploeg met Virgil van Dijk maakte in Servië indruk.

“Hij speelde echt geweldig tegen zo'n tegenstander”, vertelt Popovic, die Cvetkovic jarenlang begeleidde bij de jeugd van Cukaricki, bij het Servische Kurir. “Hij maakte een fantastisch doelpunt, had nog twee grote kansen en liet enkele fantastische dingen zien. Maar naast die zichtbare impact bewoog Mihajlo ook uitstekend, creëerde hij ruimte voor zijn ploegmaats en was hij eigenlijk de leider van het team, terwijl hij de jongste speler op het veld was.”

Karakter maakt volgens ex-coach het verschil

Popovic zag Cvetkovic al op jonge leeftijd uitgroeien tot een uitzonderlijk talent. De spits kwam op negenjarige leeftijd bij Cukaricki terecht en bleef daar jarenlang ontwikkelen. Volgens zijn voormalige coach viel niet alleen zijn technische kwaliteit op.

“Vanaf het moment dat hij kwam, zag je dat hij een enorm potentieel had. Maar op elke training gaf hij 200 procent. Hij trok de rest van de ploeg mee. Wanneer hij druk zette, ging iedereen met hem mee.”

Opvallend genoeg zegt Popovic dat Cvetkovic als jeugdspeler nauwelijks de typische schommelingen van een jonge voetballer kende. Ook tegen grote tegenstanders als Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado stond hij er volgens hem telkens. “Ik ben al heel lang actief in het jeugdvoetbal, maar ik heb nog nooit een speler als Mihajlo Cvetkovic gezien.”





Toch is er één element dat volgens Popovic nog belangrijker is dan zijn talent. “Karakter is doorslaggevend. Het karakter dat Mihajlo heeft, is ongelooflijk. Zonder zo'n karakter kan je vandaag niet op het hoogste niveau spelen. Over zijn talent hoeven we niet eens te praten, maar het is zijn karakter en werkethiek die hem onderscheiden van anderen.”

Bij Anderlecht wacht voorlopig de strijd met Bentayeb

Dat leiderschap liet Cvetkovic volgens Popovic ook meteen zien bij Servië. Ondanks zijn jonge leeftijd trok hij ervaren ploegmaats mee in zijn intensiteit.

“Als ervaren spelers een jongen zien die voor elke bal vecht, denk ik dat ze zich bijna schamen om niet hetzelfde te doen. Mihajlo gaf hen het voorbeeld en trok iedereen mee met zijn houding en karakter.”

Die kwaliteiten zullen ook bij Anderlecht van pas moeten komen. Cvetkovic keerde terug naar Brussel met een enorme boost na zijn interlandperiode, maar een basisplaats ligt er voorlopig niet zomaar voor hem klaar. De voorbije wedstrijden kreeg Bentayeb de voorkeur in de spits.