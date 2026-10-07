Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”
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In de perszaal van het Stade de France ging het voor België-Frankrijk plots niet alleen meer over de clash tussen de twee voetballanden. Twee Franse journalisten stapten op ons af met een opvallende vraag: of we David Ngoura al kenden. Eerlijk? De naam deed op dat moment geen belletje rinkelen. Dat veranderde snel.

De twee journalisten bleken een prestigieus jeugdtoernooi in Frankrijk te organiseren en hadden de jonge Anderlecht-spits daar aan het werk gezien. Ze waren duidelijk onder de indruk. Niet veel later sloten nog enkele Franse journalisten aan bij het gesprek. Allemaal kwamen ze met hetzelfde verhaal: Ngoura is een speler die hen is bijgebleven.

“Die jongen kan alles met een bal”, was de teneur. Afwerken, dribbelen, snelheid, overzicht: volgens de Fransen beschikt de jonge aanvaller over een opvallend compleet arsenaal. En vooral: hij doet dat op een leeftijd waarop de meeste spelers nog lang niet op die manier worden bekeken.

Uitblinker tegen topclubs en al vroeg opgeschoven

Dat enthousiasme blijkt niet volledig uit de lucht gegrepen. Ngoura Zanga David Junior is actief bij Anderlecht en viel de voorbije seizoenen al meermaals op tijdens internationale jeugdtoernooien.

Een van zijn opvallendste prestaties kwam op de Euro Bierbeek in augustus 2025. Anderlecht haalde er de finale en schakelde onderweg onder meer AZ Alkmaar, FC Kopenhagen en Tottenham uit. In de halve finale werd Antwerp na strafschoppen verslagen. De finale ging met 0-3 verloren tegen Eintracht Frankfurt, maar Ngoura kreeg wel de trofee voor beste speler van het volledige toernooi.

Ook internationaal liet de jonge spits zich opnieuw zien. Op de Algarve Cup in Portugal eindigde Anderlecht in maart van dit jaar als derde, met een 1-0-zege tegen Arsenal in de wedstrijd om de derde plaats. Ngoura maakte het enige doelpunt.

Opvallend is bovendien dat Ngoura geregeld tegen oudere spelers wordt uitgespeeld. In het seizoen 2025/26 stond hij bij de U13 van Anderlecht geregistreerd als een speler die eigenlijk nog tot de U12 behoorde. Hij scoorde onder meer tegen Zulte-Waregem en werd ook in andere wedstrijden bij de oudere lichting ingezet.

Een naam om de komende jaren in de gaten te houden

Ook dit seizoen blijft Anderlecht hem sneller laten doorstromen. Bij de U14 is Ngoura opnieuw een van de jongere spelers in de groep. In september stond hij bijvoorbeeld op het wedstrijdblad bij de U14.

Dat hij op zijn leeftijd al regelmatig tegen oudere jongens speelt, zegt uiteraard nog niets over hoe ver zijn carrière uiteindelijk zal reiken. Bij jeugdspelers kan er op enkele jaren tijd nog enorm veel veranderen. Groei, fysieke ontwikkeling, blessures, mentaliteit en vooral de verdere opleiding spelen allemaal een rol.

Maar het is wel opvallend wanneer verschillende Franse kenners onafhankelijk van elkaar dezelfde naam naar voren schuiven. Volgens de journalisten die hem aan het werk zagen, werd Ngoura op hun toernooi al door meerdere scouts gevolgd.

Voor Anderlecht is het in ieder geval een naam om goed te koesteren. Voor het grote publiek is David Ngoura vandaag nog een nobele onbekende. In Frankrijk hebben ze hem blijkbaar al een tijdje op de radar staan.

Misschien is het dus simpelweg een kwestie van tijd vooraleer veel meer mensen vragen: “Ken je David Ngoura?”

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