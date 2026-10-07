Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"
Foto: © photonews
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De interlandbreak is achter de rug en dus kunnen we stilaan opnieuw naar het Belgisch voetbal gaan kijken. Na zeven speeldagen werd een eerste balans opgemaakt en voor sommige ploegen is dat echt niet om over naar huis te schrijven. Royal Antwerp FC is misschien wel de grootste teleurstelling tot dusver in de competitie.

The Great Old was eigenlijk nog goed aan het seizoen begonnen, maar na een 1 op 12 is het alle hens aan dek. Het team staat maar dertiende en enkel de vijf staartploegen houden ze voorlopig nog achter zich - de overwinning op bezoek bij Kortrijk in het begin van het seizoen maakt de start niet écht dramatisch.

Met vijftien tegendoelpunten doen ze bovendien slechter dan Mechelen en Cercle Brugge en even slecht als Kortrijk. Enkel KVC Westerlo heeft al zestien goals geslikt. Maar het gaat dus niet echt goed met The Great Old, zoveel is duidelijk.

Royal Antwerp FC moet heel erg oppassen de komende weken en maanden volgens Hein Vanhaezebrouck

"Antwerp, daar moeten we niet eens over beginnen. Het kreeg al 15 goals tegen – alleen Westerlo doet slechter – maar volgens de data had het er al 20 moeten slikken", was ook Hein Vanhaezebrouck heel erg streng in Het Nieuwsblad.

De backs geven volgens hem geen zekerheid en er worden veel te veel kansen weggegeven. Daardoor is het moeilijk voor Antwerp. En dus is Vanhaezebrouck streng én ziet hij het niet echt goed komen. "Als ze niet oppassen, dan zakken ze nog verder weg. Ik zie ze niet opschuiven."

Denis van Wijk is ook kritisch voor Royal Antwerp FC

Over naar Denis van Wijk dan, die ook kritisch is voor Antwerp. Hij ziet dat een aantal spelers pas laat aankwamen bij de ploeg en dat het daardoor nog wat zoeken was/is voor The Great Old. Vermeeren en Frey lijken daarbij de toonaangevende spelers.

Zij zitten nog niet op het niveau van wat de nieuwe coach bij Antwerp verwacht, als het gaat over de fysieke paraatheid. En dus is het nog een beetje achter de feiten aanlopen voorlopig bij stamnummer 1. En dan winnen ze dit weekend toch maar beter op bezoek bij KVC Westerlo ...

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