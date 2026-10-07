Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

Maarten Vandevoordt kreeg tegen Frankrijk verrassend de voorkeur op Senne Lammens en stond zo voor het eerst sinds lange tijd nog eens onder de lat bij de Rode Duivels. De doelman van RB Leipzig kon de 4-1-nederlaag niet verhinderen, maar werd ook niet verantwoordelijk gehouden voor de Franse doelpunten. Toch ziet Hein Vanhaezebrouck een opvallend technisch probleem bij de doelman.

De voormalige trainer van onder meer Anderlecht en Gent heeft vooral bedenkingen bij de manier waarop Vandevoordt soms naar de bal gaat. “Vandevoordt is de man van de blocks”, stelt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Met de ene arm hier en de andere daar probeert hij zich zo groot mogelijk te maken.”

Dat principe kan volgens hem zeker werken, maar alleen wanneer de doelman dicht genoeg bij de aanvaller staat. Bij schoten vanop grotere afstand vindt Vanhaezebrouck het riskanter.

“Misschien gaat die bal niet binnen als hij gewoon klaarstaat”

Het doelpunt van Rayan Cherki is voor Vanhaezebrouck daar een goed voorbeeld van. Vandevoordt zette zich schrap in een block, waarna de bal via zijn voet en vervolgens zijn hand in doel verdween.

Vanhaezebrouck benadrukt dat hij de doelman daar niet persoonlijk voor verantwoordelijk wil stellen. “Dat is zijn fout niet, wel van degene die hem dat geleerd heeft”, klinkt het opvallend scherp.

Die laatste opmerking verwijst naar Guy Martens, jarenlang de befaamde keeperstrainer van Genk en iemand die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van Vandevoordt. Martens geldt als een referentie in de Belgische keepersopleiding en werkte eerder ook met onder meer Thibaut Courtois en Koen Casteels. Sinds 2025 is hij bovendien keeperstrainer van de Rode Duivels.



Lees ook... Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"›

Vanhaezebrouck wil het block daarom niet volledig afschrijven. Wanneer een doelman één-op-één dicht bij een tegenstander komt, kan het volgens hem juist een uitstekende manier zijn om het doeloppervlak zo groot mogelijk te maken. Alleen vindt hij dat Vandevoordt de techniek volgens hem te vaak gebruikt.

“Als hij gewoon klaarstaat voor een schot, gaat die bal misschien niet binnen”, redeneert Vanhaezebrouck. Daarmee raakt hij aan een interessante keepersdiscussie: moet een doelman bij een schot vanop afstand vooral zijn lichaam zo groot mogelijk maken, of juist in een neutrale houding klaarstaan om snel naar beide hoeken te kunnen reageren?

Ook bij Lammens ziet Vanhaezebrouck een interessant detail

Vanhaezebrouck kijkt daarbij niet alleen naar Vandevoordt. Ook bij Senne Lammens, die eerder indruk maakte en tegen Frankrijk op de bank zat, ziet hij een situatie die volgens hem anders geïnterpreteerd kan worden.

Lammens slikte in een eerdere ontmoeting met Frankrijk eveneens een doelpunt, maar Vanhaezebrouck vindt dat de jonge doelman daar zeker niet slecht stond. Integendeel: hij vraagt zich vooral af of Lammens op basis van de positie van zijn verdedigers niet nog iets vroeger had kunnen anticiperen.

Als twee verdedigers van België tegelijk een hoek afschermen, ontstaat er volgens Vanhaezebrouck mogelijk ruimte voor de doelman om zich iets nadrukkelijker op de andere hoek te oriënteren. Het is precies het soort detail waarop keepers op topniveau voortdurend worden afgerekend.

Dat neemt niet weg dat Vanhaezebrouck bijzonder veel vertrouwen heeft in de Belgische doelmannen. “Lammens en Vandevoordt zijn keepers waar andere landen jaloers op mogen zijn”, is dan ook de essentie van zijn analyse.

Maar volgens Vanhaezebrouck blijft er één naam boven hen uitsteken: Thibaut Courtois. De Real Madrid-doelman is voorlopig niet teruggekeerd bij de Rode Duivels, maar volgens Vanhaezebrouck mag België vooral niet onderschatten wat het verliest als het definitief afscheid zou nemen van zijn recordinternational.

“Misschien had Courtois die ballen ook niet gepakt”, geeft Vanhaezebrouck toe. “Maar hij doet dingen die andere keepers gewoon niet kunnen.”