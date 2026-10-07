Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels
Foto: © photonews
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Kevin De Bruyne is opnieuw onderwerp van discussie in Italië. De Belgische middenvelder reisde met de Rode Duivels mee naar Parijs voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk, terwijl Napoli volgens Italiaanse media had gehoopt hem eerder terug in Napels te zien. Dat zorgde voor frustratie bij trainer Massimiliano Allegri.

Volgens La Repubblica lag de beslissing om langer bij België te blijven echter niet noodzakelijk bij de Belgische voetbalbond. De krant stelt dat de bond een verzoek van Napoli vermoedelijk niet zou hebben geweigerd. De meest waarschijnlijke verklaring is volgens de Italiaanse berichtgeving dat De Bruyne zelf nooit om toestemming heeft gevraagd om het kamp van de Rode Duivels vroegtijdig te verlaten.

Dat is opvallend, maar het verhaal verdient ook de nodige nuance. De Bruyne reisde niet mee naar Frankrijk omdat hij zijn clubverplichtingen niet serieus zou nemen. De 35-jarige middenvelder hecht echter nog altijd veel belang aan zijn rol bij de nationale ploeg en wil meehelpen om een nieuwe Belgische ploeg op te bouwen richting het EK van 2028.

De Bruyne kiest bewust voor nieuwe generatie Rode Duivels

De aanwezigheid van De Bruyne in Parijs past dan ook in het grotere plaatje bij de Rode Duivels. België bevindt zich onder Mark van Bommel in een overgangsfase. Er wordt gebouwd aan een ploeg waarin jonge spelers een steeds prominentere rol krijgen.

De Bruyne kan daarin meer betekenen dan alleen op het veld. Hij is een van de weinige overgebleven spelers van de gouden generatie en wil zijn ervaring gebruiken om een nieuwe lichting te begeleiden. Het uiteindelijke doel is duidelijk: België moet binnen twee jaar opnieuw competitief zijn op een EK.

Dat verklaart mee waarom hij ervoor koos om bij de selectie te blijven. Zijn engagement voor België staat los van zijn professionele verantwoordelijkheid bij Napoli. Toch begrijpt men in Italië dat niet iedereen daar even gelukkig mee is.

Napoli verwacht meer van zijn duurste ster

La Repubblica wijst erop dat De Bruyne bij Napoli een bijzonder belangrijke speler is. De club haalde hem in 2025 binnen als een van de grote blikvangers van de transferperiode en betaalt hem naar verluidt ongeveer zes miljoen euro per jaar.

Daar komt volgens de Italiaanse krant een bepaalde verwachting bij kijken. Napoli heeft begrip gehad voor het soms afstandelijke karakter van De Bruyne en ook voor zijn kritische houding tegenover bepaalde aspecten van de club en de speelstijl. Maar met zijn salaris en status wordt ook voorbeeldgedrag verwacht.

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