"Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn"

Maxime Chanot kent zowel het Belgische als het Franse voetbal door en door. De ex-international van Luxemburg, die jaren in ons land speelde en nu analist is in Frankrijk, zag maandag in het Stade de France al duidelijke accenten van bondscoach Mark Van Bommel. Volgens hem verdienden de Rode Duivels meer dan de zware 4-1-nederlaag tegen Frankrijk.

Maxime Chanot hing in de zomer van 2025 zijn schoenen aan de haak, na een laatste periode van zeventien maanden bij Los Angeles FC in de MLS. De voormalige Luxemburgse international, goed voor 72 interlands en vier doelpunten, bouwde ook een stevige band op met het Belgische voetbal. Hij droeg hier het shirt van White Star Woluwe, Beerschot en vooral KV Kortrijk, waar hij drie seizoenen actief was.

Vandaag is de ex-verdediger analist bij RMC Sport en onder meer te horen in L'After Foot, samen met Daniel Riolo en Jérôme Rothen. Met zijn kennis van beide landen was Chanot dan ook een interessante stem na Frankrijk-België van maandagavond én na de eerste interlandbreak onder Zinédine Zidane en Mark Van Bommel.

Van Bommel drukt meteen zijn stempel bij de Rode Duivels

In Frankrijk zorgde Chanot vorige week nog voor wat discussie. Hij vond dat er sinds de aanstelling van Zidane als opvolger van Didier Deschamps nog te weinig veranderd was in het spel van Les Bleus. Bij de Rode Duivels ziet hij wel al een duidelijke breuk met het vorige tijdperk.

“Bij België zie je echt een voor en na Rudi Garcia”, vertelde Chanot, die in zijn loopbaan ongeveer honderd wedstrijden in de Jupiler Pro League, bijna vijftig duels in de Belgische tweede klasse en zo'n tweehonderd MLS-matchen speelde. “Van Bommel vertrekt van de zaken die op het WK goed werkten, zoals het centrale duo Mechele-Ngoy, maar zijn impact is meteen voelbaar. België is voor mij een van de aangename verrassingen in deze vroege fase van de Nations League.”

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De grootste verandering? Chanot ziet een ploeg die opnieuw initiatief durft nemen. “Ik vind Van Bommel veel meer protagonist. Op het WK was België haast een anonieme ploeg die voor elke wedstrijd zei: we proberen door te gaan en dan zien we wel. Uiteindelijk pakte dat goed uit, met de matchen tegen Senegal en de Verenigde Staten. België was ook de enige ploeg die Spanje echt weerwerk bood.”





België speelt opnieuw met meer lef

Toch ziet de voormalige Kortrijk-verdediger nog ruimte voor een mentale klik. “De Belgen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen niveau. België hoort bij de acht beste landen ter wereld en onder Mark Van Bommel zie je dat veel meer. Het team oogt aantrekkelijker en toonde bij de zege in Italië dat het vertrouwen heeft in zijn kwaliteiten."

"Onder Rudi Garcia had België misschien te veel respect voor de tegenstander en gaf het vaker de bal weg.” Chanot plaatst wel één kleine kanttekening bij de nieuwe bondscoach. “Je kan eventueel discussiëren over de timing van zijn wissels. Maar soms is het ook niet duidelijk wie hij voor een basisspeler moet brengen.”

Lukaku als ideaal aanspeelpunt in het systeem

Dat verschil in bankkwaliteit werd maandag in Parijs zichtbaar. Zidane kon onder meer Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué en de verrassende Lucas Da Cunha inbrengen om de wedstrijd te doen kantelen. Van Bommel beschikte niet over dezelfde luxe.

“België speelde nochtans een heel degelijke wedstrijd”, analyseerde Chanot. “De ploeg bleef compact zonder bal en speelde verticaal in balbezit. Romelu Lukaku speelde in zijn rol een geweldige match. Zijn profiel past uitstekend bij het systeem van Van Bommel, die de individuele kwaliteiten van zijn spelers goed benut.”

De prijs voor het roteren is betaald

“Lukaku kan lange ballen bijhouden en doorleggen op Moreira, Lukebakio of Godts. Zo kan België aan volle snelheid omschakelen. Dat was lange tijd bijzonder goed uitgevoerd." Volgens Chanot betaalden de Duivels in de slotfase fysiek de prijs.

“Van Bommel roteerde ook wat. En als je Frankrijk te veel aan de bal laat, terwijl zij die drie magiërs voorin kunnen brengen, wordt het moeilijk. Als zij niet invallen, wint België deze wedstrijd. Die 4-1 is veel te zwaar in verhouding tot het wedstrijdverloop. Jammer genoeg zei niemand bij 2-1: we moeten vooral vermijden dat we hier met een pak slaag vertrekken.”

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Een 4-1 die het verhaal van de match vertekent

Een nederlaag blijft uiteraard een nederlaag, maar Chanot vindt dat de eindscore een verkeerd beeld geeft. “Wie de match niet zag en alleen 4-1 leest, denkt dat Frankrijk oppermachtig was. Dat klopt niet. Met zijn omschakelingen had België de wedstrijd zestig minuten onder controle.”

“Was het 1-1 of 2-1 gebleven, dan zou je zeggen dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Bij 4-1 lijkt het verschil groot, terwijl dat op het veld helemaal niet zo was.”

De eerste interlandperiode van het seizoen stemde Chanot dan ook positief over België. “Frankrijk had al zeven of acht wedstrijden niet meer gescoord in de eerste helft. Het verbaasde me dus niet dat België bij de rust op voorsprong stond. De Duivels stonden goed, ondanks de afwezigheid van Tielemans en De Bruyne.”

Over De Bruyne sprak hij opvallend enthousiast. “Iemand zal me moeten uitleggen wat er met hem gebeurd is. Hij was in deze wedstrijden bijna nooit zo sterk. Ik speelde twee jaar geleden nog tegen hem, bij België-Luxemburg vlak voor het EK van 2024. Het is dag en nacht verschil. Dat belooft veel goeds voor de Belgen.”

Mechele en Ngoy vormen een complementair duo

Ook de centrale verdediging kan Chanot bekoren. “Mechele en Ngoy: niemand had dat vooraf verwacht, maar het werkt goed samen. Als ex-centrale verdediger weet ik dat je niet altijd gewoon de twee beste individuele spelers opstelt. Het gaat om het beste duo en de beste verstandhouding.”

“Ngoy denkt vooruit, heeft technisch stappen gezet sinds zijn periode bij Lille en zijn opbouw is verzorgd. Mechele mist misschien wat snelheid, maar hij brengt ervaring mee en organiseert de defensie uitstekend.”

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Zidane zoekt bij Frankrijk nog naar de juiste formule

Waar Chanot bij België al duidelijk de hand van Van Bommel herkent, ziet hij die van Zidane nog minder terug bij Frankrijk. “Tegen lage blokken is het moeilijk, voor iedereen. Maar Frankrijk moet niet te hard proberen om Spanje te kopiëren. Ik begrijp dat Zidane die richting uit wil, maar hij heeft geen Rodri en geen Pedri.”

“Da Cunha is een uitstekende speler wanneer hij met het spel voor zich kan spelen en niet onder druk wordt gezet. Toch wordt hij de sterke man op het middenveld van Zidane, wat eigenlijk waanzinnig is. Het zegt ook iets over de tekortkomingen van onder anderen Tchouaméni.”

Chanot noemt de balans van Les Bleus met 10 op 12 wel positief, al blijven er werkpunten. “De verwachtingen rond Zidane zijn hoog, maar automatismen ontstaan niet in één week. Hij probeert Dembélé op allerlei posities, maar dat werkt nog niet. En dan is er ook het debat rond Mbappé. Er verandert wel wat in Frankrijk, alleen vraagt dat tijd.”

“Individueel hebben veel Fransen wel geleverd, behalve Dembélé en in mindere mate Barcola. Alleen hebben zij een totaal andere luxe dan België: als een speler niet presteert, staat er een even sterke vervanger klaar. Bij Frankrijk haal je iemand van Real Madrid eraf voor een speler van Bayern, of wissel je een PSG-speler voor iemand van Arsenal.”

“Dat maakte uiteindelijk het verschil”, besloot Chanot. Ondanks de 4-1-nederlaag hield hij dus vooral een positief gevoel over aan de eerste wedstrijden van de Rode Duivels onder Mark Van Bommel.