Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

Bert Quinten maakte afgelopen zomer een opvallende transfer. Het jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge besloot Jong Cercle in te ruilen voor Wambeek Ternat, een club uit Derde Nationale VV A. De 19-jarige linksachter verklaart hoe die transfer tot stand kwam.

Bert Quinten speelde tien keer voor Jong Cercle en scoorde er één doelpunt. Toch koos hij er dit seizoen voor om twee reeksen lager te gaan voetballen. Voor de voormalige jeugdinternational lag de transfer eigenlijk een beetje voor de hand.

De nabijheid van Wambeek Ternat speelde een grote rol

"Mijn transfer wordt minder verwonderlijk, wanneer men weet dat ik in Roosdaal woon", vertelt de speler bij Het Laatste Nieuws. "De nabijheid heeft een grote rol gespeeld."

Bert Quinten begon met voetballen bij Denderzonen Pamel, een club die ondertussen niet meer bestaat. Daarna trok hij voor drie seizoenen naar Dender en vervolgens vijf seizoenen naar KAA Gent. Bij de Buffalo's werd hij naar eigen zeggen omgeschoold tot linkerflankspeler, terwijl hij zijn carrière op de tien was begonnen.

Bert Quinten wil meer focussen op zijn familie en studies

Daarna tekende hij voor Cercle, waar hij voor het eerst voor de U18 uitkwam en daarna de stap zette naar het reservenelftal. Het avontuur in West-Vlaanderen was pittig, omdat de afstanden stevig doorwogen.

"Ik wou meer focussen op mijn studie en familie", haalt Quinten een andere belangrijke factor aan. Hij studeert lichamelijke opvoeding en aardrijkskunde, een combinatie die in en rond Brugge niet mogelijk was, maar in Dilbeek wel.





Drie basisplaatsen in 2026/27 voor Bert Quinten

Zijn sport en studies combineren is bij wijlen een pittige opdracht, geeft hij aan. "Het kan best zijn dat ik op zondag negentig minuten heb gevoetbald met Wambeek Ternat en daags nadien een zwemtest of een atletiekproef moet afleggen."

Quinten hoopt nu op het voorplan te treden bij Wambeek Ternat. Hij maakte onlangs zijn rentree na een voetbreuk en kwam dit seizoen drie keer in actie voor zijn nieuwe club. Drie keer stond hij ook in de basis.