Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Bert Quinten maakte afgelopen zomer een opvallende transfer. Het jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge besloot Jong Cercle in te ruilen voor Wambeek Ternat, een club uit Derde Nationale VV A. De 19-jarige linksachter verklaart hoe die transfer tot stand kwam.

Bert Quinten speelde tien keer voor Jong Cercle en scoorde er één doelpunt. Toch koos hij er dit seizoen voor om twee reeksen lager te gaan voetballen. Voor de voormalige jeugdinternational lag de transfer eigenlijk een beetje voor de hand.

De nabijheid van Wambeek Ternat speelde een grote rol

"Mijn transfer wordt minder verwonderlijk, wanneer men weet dat ik in Roosdaal woon", vertelt de speler bij Het Laatste Nieuws. "De nabijheid heeft een grote rol gespeeld."

Bert Quinten begon met voetballen bij Denderzonen Pamel, een club die ondertussen niet meer bestaat. Daarna trok hij voor drie seizoenen naar Dender en vervolgens vijf seizoenen naar KAA Gent. Bij de Buffalo's werd hij naar eigen zeggen omgeschoold tot linkerflankspeler, terwijl hij zijn carrière op de tien was begonnen.

Bert Quinten wil meer focussen op zijn familie en studies

Daarna tekende hij voor Cercle, waar hij voor het eerst voor de U18 uitkwam en daarna de stap zette naar het reservenelftal. Het avontuur in West-Vlaanderen was pittig, omdat de afstanden stevig doorwogen.

"Ik wou meer focussen op mijn studie en familie", haalt Quinten een andere belangrijke factor aan. Hij studeert lichamelijke opvoeding en aardrijkskunde, een combinatie die in en rond Brugge niet mogelijk was, maar in Dilbeek wel.

Drie basisplaatsen in 2026/27 voor Bert Quinten

Zijn sport en studies combineren is bij wijlen een pittige opdracht, geeft hij aan. "Het kan best zijn dat ik op zondag negentig minuten heb gevoetbald met Wambeek Ternat en daags nadien een zwemtest of een atletiekproef moet afleggen."

Quinten hoopt nu op het voorplan te treden bij Wambeek Ternat. Hij maakte onlangs zijn rentree na een voetbreuk en kwam dit seizoen drie keer in actie voor zijn nieuwe club. Drie keer stond hij ook in de basis. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
3e amateurliga A
3e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge

Meer nieuws

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

14:40
Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

15:00
Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

14:00
1
Live. Transfernieuws 7/10: Union SG ziet oude bekende terugkeren

Live. Transfernieuws 7/10: Union SG ziet oude bekende terugkeren

14:20
Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

13:00
1
🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal

🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal

13:30
1
Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

12:30
1
David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

12:45
Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

12:00
Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

11:30
5
Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

11:00
3
Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

10:30
1
Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

10:45
Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

10:00
4
Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

09:30
1
Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

09:00
1
Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

08:30
8
Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

07:30
🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

08:00
1
Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

07:00
3
L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”

L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”

23:00
14
Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa

Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa

22:20
Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”

Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”

21:40
4
Jonge Duivels ontsnappen aan uppercut in Denemarken, maar plaatsen zich rechtstreeks voor EK U21

Jonge Duivels ontsnappen aan uppercut in Denemarken, maar plaatsen zich rechtstreeks voor EK U21

21:20
6
Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg'

Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg'

20:40
2
Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

18:00
9
Bertaccini neemt héél opvallende beslissing nadat hij afgelopen zomer géén transfer kon versieren

Bertaccini neemt héél opvallende beslissing nadat hij afgelopen zomer géén transfer kon versieren

19:40
🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

20:20
1
Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller

Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller

20:00
5
KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

19:00
Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

19:20
2
Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

18:30
7
Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

17:00
Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

17:45
Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

17:30
Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

16:00
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde cartman_96 cartman_96 over Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis NeerpedeFutures NeerpedeFutures over Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City Alex Del Piero Alex Del Piero over Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match" Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien" Stigo12 Stigo12 over Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved