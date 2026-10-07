Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

Romelu Lukaku maakte tijdens de voorbije interlandbreak zijn 94ste doelpunt voor de nationale ploeg. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels staat daarmee vijfde op de eeuwige ranglijst van internationale doelpuntenmakers. Eén speler voor hem is nu binnen bereik.

Dinsdag nam Lionel Messi in Buenos Aires afscheid van Argentinië. Hij scoorde meteen zijn 126ste doelpunt voor de Albiceleste. Dat zal dus ook zijn laatste worden. Cristiano Ronaldo daarentegen stapte op bij de nationale ploeg en dreigde niet meer terug te keren zolang Jorge Jesus aan het roer staat van Portugal. Zijn teller zou daardoor op 146 doelpunten kunnen blijven steken, een interlandrecord dat wellicht nog lange tijd stand zal houden.

Het is goed mogelijk dat deze twee buitenaardse voetballers nooit meer worden ingehaald. De geschiedenis zal misschien onthouden dat ze tijdens dezelfde interlandperiode hun laatste minuten voor hun land speelden, zij het in totaal verschillende omstandigheden.

Ook de 42-jarige Sunil Chhetri zal niet meer scoren

Ali Daei, de nummer drie op de lijst van topschutters aller tijden voor nationale ploegen (109 doelpunten voor Iran), stopte al in 2006. Maar ook een andere legendarische spits zette pas recent een punt achter zijn interlandcarrière: Sunil Chhetri. De 42-jarige Indiër droeg in 2025 nog het shirt van zijn nationale ploeg.

In maart 2025 maakte Chhetri zijn 95ste en laatste interlanddoelpunt. Hoewel hij op clubniveau nog steeds actief is, bevestigde hij onlangs dat hij niet meer zal terugkeren bij India: "Ik ben nu een supporter, ik kom niet meer terug."

Dat betekent dat de vierde plaats op de ranglijst van beste doelpuntenmakers aller tijden binnen handbereik komt van Romelu Lukaku. De Rode Duivel maakte tijdens deze interlandperiode tegen Turkije zijn 94ste doelpunt voor België. Met nog vier goals kan hij Chhetri evenaren en vervolgens verder jagen op de top drie.

Bepaalde bronnen spreken over 91 doelpunten en rekenen de hattrick van Lukaku tegen Luxemburg niet mee, omdat die niet door de FIFA wordt erkend. Lukaku zelf, het merendeel van de media en ook Transfermarkt tellen wel 94 interlandgoals.



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Kan Lukaku zelfs richting Ali Daei?

Kan Lukaku Chhetri voorbijsteken? Tijdens de kwalificatiecampagne voor het EK 2024 liet de Belgische topschutter alvast zien wat mogelijk is. Hij scoorde toen liefst twaalf keer, waaronder een hattrick tegen Azerbeidzjan.

Als de interlandcarrière van de topschutter aller tijden van de Rode Duivels doorgaat tot het EK en misschien zelfs tot het volgende WK, dan is het totaal van 109 doelpunten van Ali Daei weliswaar bijzonder moeilijk te bereiken, maar niet volledig onhaalbaar.

Lukaku heeft echter een groot probleem. Een probleem dat Harry Kane heet.

De 33-jarige Engelsman verkeert momenteel in de vorm van zijn leven. Tijdens deze interlandperiode heeft hij zijn achterstand op Lukaku bovendien razendsnel weggewerkt. Kane scoorde in vier wedstrijden maar liefst zes keer en staat inmiddels op 91 interlanddoelpunten.

Op basis van de huidige vorm van beide spitsen én het niveau van Engeland is de conclusie duidelijk: Lukaku zal tijdens de kwalificaties voor het EK 2027 bijzonder sterk voor de dag moeten komen om te voorkomen dat Harry Kane hem voorbijgaat.

Misschien vormt die achtervolging wel een extra motivatie voor de Belgische topschutter.