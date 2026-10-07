Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

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Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar volgens onze bronnen trekt hij naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris.