Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis
Foto: © photonews
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Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar volgens onze bronnen trekt hij naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris.

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: Anton Tanghe naar Litouwen

Terwijl we ons bericht aan het schrijven waren over Anton Tanghe, is er al meteen officieel nieuws uit de bus gevallen. Kauno Zalgiris heeft zoals verwacht de handtekening van Anton Tanghe weten te bevestigen. De jonge Belg is al in Litouwen en traint er al mee met de A-kern.

Tot spelen zal hij de komende/laatste vier wedstrijden nog niet komen, aangezien hij pas transfervrij was na het sluiten van de transferdeadline in Litouwen. Daardoor sluit hij aan om zich klaar te maken met oog op de start van het seizoen 2027. Brengt dat Tanghe ook meteen naar de Champions League?

Anton Tanghe is al in Litouwen

"Dit seizoen wordt voor ons uitzonderlijk lang, waardoor de periode tussen de seizoenen – waarin doorgaans de selectie wordt samengesteld – korter zal zijn. Daarom zijn we nu al bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen en gaan we op zoek naar spelers. Hoewel hij nog niet direct inzetbaar is, sluit Anton zich meteen bij de ploeg aan."

"Zo kan hij alvast wennen aan de omgeving en vertrouwd raken met de competitie en het Litouwse voetbal," aldus Darius Šinkūnas, technisch directeur van de club, over de komst van de nieuwe aanwinst op de webstek van Kauno Zalgiris.

Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar volgens onze bronnen trekt hij naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris.

Een maand geleden was het vrij plots einde verhaal voor Anton Tanghe als speler van Zulte Waregem. De verdediger en het bestuur van Essevee bereikten een akkoord om zijn lopende contract in onderling overleg te ontbinden.

Daarmee kwam er een einde aan zijn periode aan de Gaverbeek, ook al mocht hij de voorbije weken wel nog meetrainen bij Essevee om zich zo fit te houden tot er een nieuwe uitdaging op hem zou afkomen. Dat is nu het geval. 

Anton Tanghe trekt naar Litouwen en tekent voor Kauno Zalgiris

Vanuit Litouwen is er namelijk nadrukkelijke interesse van Kauno Zalgiris in de jonge Belgische verdediger, die ook nog een verleden heeft bij KV Oostende en de voorbije jaren een steunpilaar werd bij Essevee centraal achterin. 

In totaal kwam Tanghe 62 keer in actie voor Zulte Waregem. Daarin scoorde hij vijf keer. Zijn ervaring in het profvoetbal en zijn bijdrage aan de promotie maken hem dan ook tot een interessante optie voor verschillende Belgische clubs.

Spanje als droombestemming, Litouwen als uiteindelijke bestemming

Tanghe liet eerder al weten dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur. In De Krant van West-Vlaanderen sprak hij vorige zomer over Spanje als zijn absolute droombestemming. Een transfer naar het buitenland behoorde dan ook zeker tot de mogelijkheden.

Omdat hij zijn contract bij Essevee in onderling overleg heeft ontbonden, hoeft een geïnteresseerde club bovendien geen transfersom op tafel te leggen. Diverse Belgische teams hadden hem daarom ook op de radar staan, maar tot een deal kwam het niet. Nu trekt hij dus naar Litouwen. Kauno Zalgiris is uittredend kampioen en het staat dit seizoen op vier speeldagen van het einde opnieuw op kop, al is er maar één puntje verschil met Suduva.

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Zulte Waregem
KV Oostende
Anton Tanghe

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