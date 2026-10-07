LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem wil knallen tegen KAA Gent

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 8 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. Vlak na de interlandbreak kunnen we spreken van een belangrijk weekend, alweer.

De interlandbreak is achter de rug en dus is het alle hens aan dek voor de verschillende ploegen in de Jupiler Pro League. Dit weekend staan er opnieuw een aantal pittige duels op het programma, zo ook op zaterdagavond.

Dan nemen Zulte Waregem en KAA Gent het tegen elkaar op. Beide ploegen staan te boek als seizoensrevelaties. De Buffalo's staan samen met Union SG op kop met 19 op 21, terwijl Essevee het ook niet slecht doet.

Zulte Waregem kijkt uit naar de wedstrijd tegen KAA Gent

Zij doen ook volop mee in de linkerkolom en hebben zo een goede start genomen als promovendus. En dus kijken ze bij Essevee dan ook reikhalzend uit naar wat er allemaal gaat komen in de wedstrijd tegen KAA Gent.

Ondertussen hebben ze via de sociale media ook al weten voor te beschouwen op dat duel. Dat doen ze zoals elke week met een interessant en leuk filmpje, inclusief ook wel wat verwijzingen naar de popcultuur en Het Eiland bijvoorbeeld.





Zulte Waregem en KAA Gent speelden al 47 keer tegen elkaar. Daarvan werden 15 wedstrijden gewonnen door de thuisploeg en 21 door de bezoekers. Elf keer werd er gelijkgespeeld tussen beide ploegen.

Zorgen Zulte Waregem en KAA Gent opnieuw voor spektakel aan de Gaverbeek?

Bovendien leverden de wedstrijden tussen beide ploegen wel wat spektakel op. Er werden al 149 doelpunten gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,17 wedstrijden per wedstrijd. Het is dan ook nog maar de vraag of er ook op speeldag 8 in de Jupiler Pro League voor het nodige spektakel zal gezorgd worden.