Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
David Silva keert terug in competitie
David Silva is teruggekomen uit zijn pensioen. Hij trekt naar Azië en heeft daar een officieel contract getekend bij Supreme Sha Tin. Dat is een team van het hoogste niveau in Hongkong en een nieuwe kans voor de 40-jarige Spanjaard.
"We kondigen officieel aan dat de legendarische Spaanse middenvelder David Silva, die rugnummer 21 draagt, zich officieel heeft aangesloten bij Supreme Sha Tin", is zijn nieuwe team heel trots met de handtekening van de speler. Ze hebben dat ook aangekondigd op hun sociale media en dat met de nodige trots. Benieuwd wat er nog mogelijk is de komende maanden met Silva.
José Mourinho is bezig aan opkuisronde
Andriy Lunin, de doublure van Thibaut Courtois onder de lat, en verdediger Raul Asencio. Dat zijn de twee spelers die volgens diverse Spaanse bronnen zo snel mogelijk mogen vertrekken van José Mourinho. The Special One zou plaats willen maken in zijn kern en beide spelers passen daar niet in.
Ook afgelopen zomer mochten beiden eigenlijk al vertrekken, maar werd geen vergelijk gevonden. Op die manier komen beide spelers nu toch stilaan in een lastiger parket terecht. De vraag is of er de komende weken of maanden richting wintermercato een oplossing kan gevonden worden voor de zaak.
'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'
Zulte Waregem is prima aan het seizoen begonnen onder nieuwe coach Michael Beale. Toch wil Essevee niet op de lauweren rusten en ook de komende maanden en jaren doorpakken in het verhaal. In die hoedanigheid zouden ze hun vizier nu ook hebben gezet op Luthando Vena, een jonge Zuid-Afrikaan. (Lees meer)
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Adem Zorgane is ook dit seizoen van groot belang voor Union SG. Steeds vaker is dan ook de vraag: hoelang gaan ze hem nog kunnen houden bij de Brusselaars? Er is steeds meer interesse in de middenvelder en ook vanuit Italië zijn er nu kapers op de kust. (Lees meer)
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet
KV Kortrijk is met 3 op 21 begonnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. En dus is er werk aan de winkel bij de West-Vlamingen. Met Daniel Beichler hebben ze nu wel een nieuwe coach gevonden. Hij moet voor de redding gaan helpen zorgen en dus niet Christophe Lepoint. (Lees meer)
Guillaume François keert terug naar Union SG
Guillaume François bleef na zijn afscheid nauw betrokken bij Union SG en woonde onder meer jeugdwedstrijden bij op het Neerstalle-complex. Dat de voormalige Jonge Duivel vorige week aansloot bij de staf van de U16 van Union, is dan ook geen verrassing. “Ik had geen zin om elders te gaan kijken”, vertelt hij aan Le Soir.
Guillaume François zal zijn ervaring voortaan inzetten voor de jonge Unionisten. De jeugdopleiding neemt een steeds prominentere plaats in binnen de plannen van het clubbestuur, dat de academie verder wil uitbouwen en op termijn meer zelf opgeleide talenten naar de A-kern wil loodsen.
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Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar volgens onze bronnen trekt hij naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris. (Lees meer)
Pedro stopt met voetballen
Pedro Rodriguez heeft op 39-jarige leeftijd beslist om te stoppen met voetballen op het hoogste niveau. De speler van FC Barcelona beseft dat het tijd is om er de brui aan te geven. "Ik voel dat de tijd is gekomen. De tijd om een stap vooruit te zetten en een nieuwe fase in mijn leven te beginnen."
"Ik vertrek vol trots, omdat ik mijn droom heb waargemaakt en dankzij alle mensen die aan mijn zijde stonden om die droom te verwezenlijken. Dank je wel, voetbal, dat je me zo gelukkig hebt gemaakt", aldus de speler zelf in een bericht dat werd gedeeld op onder meer X.
Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026
Bayern München en Vincent Kompany willen héél hoog mikken
Bayern München en Vincent Kompany zijn op zoek naar verjonging voor hun verdediging. Het zou daarom volgens TEAMtalk zijn oog laten vallen hebben op Tarik Muharemovic. Die 23-jarige Bosniër is momenteel grote sier aan het maken bij Leeds United.
Hij speelde tot deze zomer bij Sassuolo in de Serie A, maar werd door Leeds voor bijna veertig miljoen euro weggeplukt. Ondertussen zou hij al bijna zestig miljoen euro waard kunnen zijn. Aan Bayern om snel te acteren en eventuele andere geïnteresseerden te snel af te zijn. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.
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Het was een zeer drukke zomer voor Antoine Sibierski op de transfermarkt. En nu rusten, want de transferdeadline is achter de rug? Niets van, want de sterke man van paars-wit is alweer aan het speuren naar nieuwe opties om de kern te gaan versterken. Een eerste wintertransfer heeft hij ondertussen ook al op het oog. In Turkije bevestigen ze dat zelfs. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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