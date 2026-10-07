Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 7/10: David Silva keert terug in competitie
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

David Silva keert terug in competitie

David Silva is teruggekomen uit zijn pensioen. Hij trekt naar Azië en heeft daar een officieel contract getekend bij Supreme Sha Tin. Dat is een team van het hoogste niveau in Hongkong en een nieuwe kans voor de 40-jarige Spanjaard.

"We kondigen officieel aan dat de legendarische Spaanse middenvelder David Silva, die rugnummer 21 draagt, zich officieel heeft aangesloten bij Supreme Sha Tin", is zijn nieuwe team heel trots met de handtekening van de speler. Ze hebben dat ook aangekondigd op hun sociale media en dat met de nodige trots. Benieuwd wat er nog mogelijk is de komende maanden met Silva.

Aernout Van Lindt

José Mourinho is bezig aan opkuisronde

Andriy Lunin, de doublure van Thibaut Courtois onder de lat, en verdediger Raul Asencio. Dat zijn de twee spelers die volgens diverse Spaanse bronnen zo snel mogelijk mogen vertrekken van José Mourinho. The Special One zou plaats willen maken in zijn kern en beide spelers passen daar niet in.

Ook afgelopen zomer mochten beiden eigenlijk al vertrekken, maar werd geen vergelijk gevonden. Op die manier komen beide spelers nu toch stilaan in een lastiger parket terecht. De vraag is of er de komende weken of maanden richting wintermercato een oplossing kan gevonden worden voor de zaak.

'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

Zulte Waregem is prima aan het seizoen begonnen onder nieuwe coach Michael Beale. Toch wil Essevee niet op de lauweren rusten en ook de komende maanden en jaren doorpakken in het verhaal. In die hoedanigheid zouden ze hun vizier nu ook hebben gezet op Luthando Vena, een jonge Zuid-Afrikaan. (Lees meer)

'Napoli komt zich roeren in Brussel en wil Engelse topklassers aftroeven'

Adem Zorgane is ook dit seizoen van groot belang voor Union SG. Steeds vaker is dan ook de vraag: hoelang gaan ze hem nog kunnen houden bij de Brusselaars? Er is steeds meer interesse in de middenvelder en ook vanuit Italië zijn er nu kapers op de kust. (Lees meer)

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

KV Kortrijk is met 3 op 21 begonnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. En dus is er werk aan de winkel bij de West-Vlamingen. Met Daniel Beichler hebben ze nu wel een nieuwe coach gevonden. Hij moet voor de redding gaan helpen zorgen en dus niet Christophe Lepoint. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Guillaume François keert terug naar Union SG

Guillaume François bleef na zijn afscheid nauw betrokken bij Union SG en woonde onder meer jeugdwedstrijden bij op het Neerstalle-complex. Dat de voormalige Jonge Duivel vorige week aansloot bij de staf van de U16 van Union, is dan ook geen verrassing. “Ik had geen zin om elders te gaan kijken”, vertelt hij aan Le Soir.

Guillaume François zal zijn ervaring voortaan inzetten voor de jonge Unionisten. De jeugdopleiding neemt een steeds prominentere plaats in binnen de plannen van het clubbestuur, dat de academie verder wil uitbouwen en op termijn meer zelf opgeleide talenten naar de A-kern wil loodsen.

Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar volgens onze bronnen trekt hij naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Pedro stopt met voetballen

Pedro Rodriguez heeft op 39-jarige leeftijd beslist om te stoppen met voetballen op het hoogste niveau. De speler van FC Barcelona beseft dat het tijd is om er de brui aan te geven. "Ik voel dat de tijd is gekomen. De tijd om een ​​stap vooruit te zetten en een nieuwe fase in mijn leven te beginnen."

"Ik vertrek vol trots, omdat ik mijn droom heb waargemaakt en dankzij alle mensen die aan mijn zijde stonden om die droom te verwezenlijken. Dank je wel, voetbal, dat je me zo gelukkig hebt gemaakt", aldus de speler zelf in een bericht dat werd gedeeld op onder meer X

Aernout Van Lindt

Bayern München en Vincent Kompany willen héél hoog mikken

Bayern München en Vincent Kompany zijn op zoek naar verjonging voor hun verdediging. Het zou daarom volgens TEAMtalk zijn oog laten vallen hebben op Tarik Muharemovic. Die 23-jarige Bosniër is momenteel grote sier aan het maken bij Leeds United.

Hij speelde tot deze zomer bij Sassuolo in de Serie A, maar werd door Leeds voor bijna veertig miljoen euro weggeplukt. Ondertussen zou hij al bijna zestig miljoen euro waard kunnen zijn. Aan Bayern om snel te acteren en eventuele andere geïnteresseerden te snel af te zijn. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd.

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Het was een zeer drukke zomer voor Antoine Sibierski op de transfermarkt. En nu rusten, want de transferdeadline is achter de rug? Niets van, want de sterke man van paars-wit is alweer aan het speuren naar nieuwe opties om de kern te gaan versterken. Een eerste wintertransfer heeft hij ondertussen ook al op het oog. In Turkije bevestigen ze dat zelfs. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

21:30
"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

"De dokters zeiden dat er geen hoop meer was": ex-speler Standard en Antwerp keek dood in de ogen

21:00
Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

Hein Vanhaezebrouck maakt traditieclub af: "Oppassen of nog dieper zakken"

20:30
Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? Analyse

Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen?

19:30
2
LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem wil knallen tegen KAA Gent

LIVE - Speeldag 8 JPL: Zulte Waregem wil knallen tegen KAA Gent

19:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

18:30
5
Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

18:00
'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

17:30
Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal Analyse

Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal

17:00
1
België weet waar het staat op FIFA-ranking

België weet waar het staat op FIFA-ranking

16:30
1
"Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn" Interview

"Belgen beseffen niet hoe sterk ze zijn"

16:00
'Napoli komt zich roeren in Brussel en wil Engelse topklassers aftroeven'

'Napoli komt zich roeren in Brussel en wil Engelse topklassers aftroeven'

15:30
Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

15:00
2
DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

14:40
LIVE - Interlandbreak: Infantino heeft een tegenstander

LIVE - Interlandbreak: Infantino heeft een tegenstander

14:20
1
Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

14:00
1
Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

Jeugdproduct van KAA Gent en Cercle Brugge verklaart opvallende transfer

13:45
1
🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal

🎥 Wat een gedoe: Belgische arbitrage in Spanje-Kroatië gaat viraal

13:30
1
Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

13:00
1
David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

David Gevaert wil iets duidelijk maken bij Sparta Petegem Deinze: "Nooit benadrukt"

12:45
Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien"

12:30
2
Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

12:00
Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij

11:30
6
Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

11:00
5
Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

Eendracht Aalst Lede wint, maar heeft groot werkpunt: "Op dat vlak rustiger zijn"

10:45
Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

10:30
1
Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

Ineens ligt Kevin De Bruyne onder vuur in Italië omwille van zijn keuze bij Rode Duivels

10:00
5
Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

09:30
1
Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

09:00
1
Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde

08:30
10
🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

🎥 Laatste dans van Lionel Messi eindigt zoals zijn carrière begon: met magie, records en tranen

08:00
1
Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

Drie parels van Anderlecht, Club Brugge en Antwerp opgenomen in talentenlijst van The Guardian

07:30
Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

Franse journalisten wijzen ons op 13-jarig Anderlecht-talent: “Die jongen kan alles met een bal”

07:00
3
L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”

L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”

23:00
15
Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa

Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa

22:20
1
Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”

Vrancken is niet opgezet met Belgische commentaren: “Het lijkt alsof men wil dat ik in Schotland misluk”

06/10
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City Frosties Frosties over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Hein Vanhaezebrouck zet vraagtekens bij wat Genk-legende Maarten Vandevoordt leerde EljV EljV over 'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: amper 15 jaar en nu al grof wild in Europa Eldonte Eldonte over L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer” Racibger24 Racibger24 over Kevin De Bruyne wordt hard aangepakt, maar dat slaat kant noch wal Supremepony Supremepony over Ex-coach van Cvetkovic weet waarom Anderlecht-spits nu heel Europa verbaast: "Nog nooit gezien" Johnnie Walker Johnnie Walker over Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels TatstOn TatstOn over Kan Romelu Lukaku Lionel Messi nog inhalen? Nieuw record komt dichtbij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved