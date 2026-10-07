Live. Transfernieuws 7/10: Union SG ziet oude bekende terugkeren

Redactie
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Live. Transfernieuws 7/10: Union SG ziet oude bekende terugkeren
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

DONE DEAL: KV Kortrijk heeft stevige verrassing helemaal beet

KV Kortrijk is met 3 op 21 begonnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. En dus is er werk aan de winkel bij de West-Vlamingen. Met Daniel Beichler hebben ze nu wel een nieuwe coach gevonden. Hij moet voor de redding gaan helpen zorgen en dus niet Christophe Lepoint. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Guillaume François keert terug naar Union SG

Guillaume François bleef na zijn afscheid nauw betrokken bij Union SG en woonde onder meer jeugdwedstrijden bij op het Neerstalle-complex. Dat de voormalige Jonge Duivel vorige week aansloot bij de staf van de U16 van Union, is dan ook geen verrassing. “Ik had geen zin om elders te gaan kijken”, vertelt hij aan Le Soir.

Guillaume François zal zijn ervaring voortaan inzetten voor de jonge Unionisten. De jeugdopleiding neemt een steeds prominentere plaats in binnen de plannen van het clubbestuur, dat de academie verder wil uitbouwen en op termijn meer zelf opgeleide talenten naar de A-kern wil loodsen.

Litouwse kampioen haalt Belgische JPL-verdediger (ex- Oostende en Zulte Waregem) in huis

Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar volgens onze bronnen trekt hij naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris. (Lees meer)

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Drie miljoen euro niet voldoende? RSC Anderlecht ging strijd aan en weet wat te doen

Het was een zeer drukke zomer voor Antoine Sibierski op de transfermarkt. En nu rusten, want de transferdeadline is achter de rug? Niets van, want de sterke man van paars-wit is alweer aan het speuren naar nieuwe opties om de kern te gaan versterken. Een eerste wintertransfer heeft hij ondertussen ook al op het oog. In Turkije bevestigen ze dat zelfs. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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