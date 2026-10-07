Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Noorse voetbalbond dient twee klachten in tegen FIFA en Gianni Infantino
Foto: © photonews
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De Noorse voetbalbond NFF heeft twee formele klachten ingediend tegen de FIFA en voorzitter Gianni Infantino. De bond wil opheldering over een reeks beslissingen die de voorbije maanden voor vragen en kritiek zorgden.

De discussie tussen de Noorse voetbalbond en Gianni Infantino wordt steeds scherper. De NFF heeft dinsdag twee officiële klachten neergelegd binnen de FIFA, met als doel duidelijkheid te krijgen over enkele beslissingen aan de top van de wereldvoetbalbond. Voorzitster Lise Klaveness wil dat meerdere dossiers grondig worden onderzocht.

Noorwegen ziet mogelijk machtsmisbruik binnen FIFA

De NFF richt zich op drie dossiers. Eerst en vooral is er de Vredesprijs die afgelopen december aan Donald Trump werd uitgereikt. Daarnaast vraagt de Noorse bond uitleg over de beslissing om Folarin Balogun ondanks een schorsing te laten spelen op het WK. Dat werd een hele heisa toen die mocht aantreden tegen de Rode Duivels. Ook het FIFA Forward Enterprise-project, dat na stevige kritiek uiteindelijk werd afgevoerd, maakt deel uit van de klacht.

Volgens de Noorse bond mogen die kwesties niet los van elkaar worden beoordeeld. Ze roepen volgens de NFF samen vragen op over de manier waarop de macht binnen de FIFA wordt uitgeoefend. De federatie spreekt van een 'misbruik van de bevoegdheden en invloed van de FIFA' en wil laten nagaan of bij de behandeling van deze dossiers interne regels werden overschreden.

Infantino zelf ligt onder het vergrootglas

Om antwoorden af te dwingen, koos de NFF voor twee afzonderlijke procedures. Het ethisch comité krijgt de vraag om het gedrag van Gianni Infantino te onderzoeken, net als dat van andere bestuurders die mogelijk betrokken waren. De audit- en compliancecommissie moet zich dan weer buigen over de interne werking van de FIFA.


Infantino staat al langer onder druk wegens vragen over het bestuur van de FIFA. In maart stelt de Zwitser zich kandidaat voor een nieuw mandaat als voorzitter. De klachten uit Noorwegen maken zijn aanloop naar die verkiezing alvast een pak lastiger.

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