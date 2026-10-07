Ondanks 'chauffage-gate': Rik De Mil stuurde Stijn Stijnen een bericht na afscheid als T1

Stijn Stijnen is niet langer hoofdtrainer van Patro Eisden, al blijft hij wel aan als sportief directeur. Een week na de officiële aankondiging licht de Hasselaar zijn emotionele afscheid toe. Ook Rik De Mil, met wie hij eerder nog botste, nam contact op.

Een week nadat hij zijn vertrek als hoofdtrainer van Patro Eisden bekendmaakte, heeft Stijn Stijnen meer uitleg gegeven bij die beslissing. De voormalige doelman blijft wel actief als sportief directeur bij de club uit Maasmechelen, maar de combinatie van beide functies werd na negen jaar te zwaar.

In gesprek met onze Nederlandstalige collega's van Het Nieuwsblad kwam Stijnen ook terug op de tranen tijdens zijn aankondiging. "Ik ben niet iemand die snel klaagt, maar langs moederskant heb ik Italiaanse roots. Daardoor ben ik van nature wat emotioneler. Toen ik Coley Parry, onze voorzitter, wilde bedanken voor alle steun doorheen de jaren, werd het moeilijk. Terwijl trainers overal worden ontslagen, was hij vanuit Chicago gekomen om mij te overtuigen om te blijven. Maar na negen jaar was die dubbele rol niet langer houdbaar", vertelde Stijnen.

Rik De Mil feliciteerde Stijnen na eerdere aanvaring

Stijnen lag tijdens zijn periode als trainer geregeld onder vuur bij tegenstanders en scheidsrechters. Ook met Rik De Mil, toen als coach van Sporting Charleroi, had hij eerder een stevige discussie. De Mil beschuldigde Patro Eisden er voor een bekerwedstrijd onder meer van de kleedkamer tot 30 graden te verwarmen en de toiletten af te sluiten.

Toch stuurde De Mil hem na zijn afscheid een bericht. "Hij zei ondanks alles dat hij respect had voor wat ik met Patro had bereikt. Onze paden kruisten elkaar op moeilijke momenten, maar dat hoorde bij het spel. Dat vond ik mooi. Hij deed uiteindelijk gewoon zijn job. Ik heb hem ook gezegd dat een deel van mijn overtuigingen terecht was", aldus de 45-jarige ex-doelman van Club Brugge.

Droom van Club Brugge blijft leven

Stijnen zet dus een stap opzij als T1, maar sluit een terugkeer naar de trainersbank allerminst uit. Zijn grote droom blijft een job bij Club Brugge, waar hij als speler jarenlang onder de lat stond. "Mijn trainerscarrière is zeker nog niet voorbij."





"In het voetbal kan je werken tot je zestigste, dus ik heb nog vijftien jaar te gaan. Ik sluit geen enkele mogelijkheid uit. Brugge is een droom, ja. Welke trainer in België droomt er nu niet van om daar te werken? Daar focus ik nu niet op, maar in het voetbal is alles mogelijk", besloot hij.