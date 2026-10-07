Oostkamp blijft gefrustreerd achter na verlies tegen Aalst Lede, maar ziet ook positieve zaken

KSV Oostkamp speelde het afgelopen weekend een uitstekende partij tegen Eendracht Aalst Lede, maar bleef met lege handen achter. De West-Vlamingen leden op die manier hun eerste nederlaag van het nog prille seizoen en zagen de kloof met de Ajuinen oplopen tot vijf punten. Oostkamp-verdediger Jonas Taillieu baalde achteraf als een stekker, maar onthoudt ook enkele positieve punten.

Oostkamp was op eigen veld de betere ploeg en maakte het Eendracht Aalst Lede heel moeilijk. Vermander en Claeys kwamen dicht bij een treffer, maar het doelpunt viel aan de overkant. Nils De Wilde verzilverde via Ranson een assist van Samyn: 0-1.

Taillieu baalt over de treffer van Eendracht Aalst Lede

"Ik denk dat die bal met twee kilometer per uur langs onze paal in doel rolt", vertelt Jonas Taillieu bij Het Laatste Nieuws. De centrale verdediger vond dat zijn ploeg in de eerste helft in balbezit beter was dan Eendracht Aalst Lede en scoringsmogelijkheden kreeg. Lanckman liet voor de pauze wel een grote kans onbenut op de 0-2.

Na de treffer van de bezoekers ging Oostkamp na de pauze op zoek naar de gelijkmaker. Maar de bezoekende doelman en het doelhout stonden in de weg. Claes, Vermander, Leganase en Dekeyser probeerden het allemaal, maar scoren lukte niet. Aan de overkant kwam Eendracht Aalst Lede nog een aantal keer dicht bij een tweede treffer. Het bleef echter bij 0-1.

Oostkamp boekt 11 op 18

Oostkamp blijft daardoor achter met 11 op 18. De bezoekers boeken 16 op 18 en hebben een voorsprong van vijf punten. "Er is zeker geen man overboord, maar dit verlies is heel frustrerend", trekt Taillieu zich nogmaals de haren uit. Toch wil hij ook enkele positieve zaken meenemen. Zo heeft Oostkamp laten zien dat het de afwezigheden van Dylan Vanhaeren en Lucas Maus goed kan opvangen.



Taillieu beseft wel dat zijn ploeg momenteel dat tikkeltje finesse mist voor het doel van de tegenstander. "We weten dat dit een werkpunt is, maar dat mogen we niet forceren." Achterin staat het wel goed. Oostkamp slikte in zes wedstrijden amper vier tegengoals. Het kampeert momenteel in de top vijf en kan op de volgende speeldag met vertrouwen naar KV Diksmuide Oostende, weet Taillieu.