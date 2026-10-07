Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Pocognoli krijgt eerste stevige kritiek in Schotland: “Veel te slap"
Foto: © photonews
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De eerste nederlaag van Sébastien Pocognoli als bondscoach van Schotland heeft meteen voor de nodige ontnuchtering gezorgd. Na een veelbelovende start verloor Schotland dinsdagavond met 1-2 van Slovenië. De Britse pers was bijzonder kritisch voor de prestatie én stelde vragen bij de tactische keuzes van de voormalige coach van Union.

BBC Scotland spreekt zelfs van het einde van de ‘honeymoon’. Pocognoli had met zijn aanvallende voetbal en zijn driemansdefensie snel krediet opgebouwd, maar tegen Slovenië kwamen de kwetsbaarheden van die aanpak nadrukkelijk aan het licht.

Schotland werd achterin voortdurend blootgelegd. Er ontstonden grote ruimtes op de flanken en door het centrum, terwijl ook het middenveld volgens de BBC opvallend weinig grip had op de wedstrijd. Slovenië kreeg daardoor veel te veel vrijheid en had volgens de analyse zelfs meer kunnen scoren.

Driemansdefensie plots onder vuur

Pocognoli staat bekend als een coach die graag met drie verdedigers speelt. Tegen Slovenië werd echter de vraag gesteld of hij daarin niet te dogmatisch is. De Schotse defensie, die in eerdere wedstrijden vertrouwen had uitgestraald, raakte volledig de kluts kwijt.

Na de gelijkmaker van Slovenië probeerde Pocognoli het tij nog te keren. Hij gooide aanvallers en flankspelers in de strijd en veranderde zijn systeem. Volgens de BBC kwam die omschakeling echter eerder voort uit wanhoop dan uit een vooraf uitgewerkt plan.

Ook aanvoerder Andy Robertson spaarde zijn ploeg niet. Volgens hem werd Schotland simpelweg afgetroefd in de duels. Dat was pijnlijk, omdat net de energie en intensiteit een belangrijk onderdeel waren geworden van de nieuwe Pocognoli-identiteit.

Van enthousiasme naar realiteitscheck

De nederlaag komt bovendien op een slecht moment. Schotland had na de eerdere goede resultaten de kans om zich stevig op de tweede plaats in de Nations League-groep te nestelen. Die mogelijkheid werd gemist.

Toch wordt Pocognoli niet volledig afgeschreven. De BBC benadrukt dat de Belgische coach tijd nodig heeft om zijn ideeën erin te slijpen. Bovendien ontbrak Scott McTominay, een van de belangrijkste offensieve spelers van Schotland.

De komende interlands worden daardoor belangrijk. In november wacht een uitwedstrijd tegen Zwitserland en daarna een thuiswedstrijd tegen Noord-Macedonië. Veel ruimte voor een nieuwe misstap is er niet.

De euforie rond Pocognoli is alvast wat gaan liggen. Zijn eerste nederlaag heeft duidelijk gemaakt dat zijn vernieuwde Schotland niet alleen aantrekkelijker wil voetballen, maar ook nog moet leren omgaan met tegenstanders die zijn zwakke plekken blootleggen.

De wittebroodsweken zijn voorbij. Nu begint het echte werk voor Pocognoli.

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