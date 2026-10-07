Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City

Manchester City weet nog altijd niet welke straf het uiteindelijk zal krijgen voor de financiële overtredingen waarvoor de club schuldig werd bevonden. Maar ondertussen klinkt vanuit andere Premier League-clubs de roep om veel verder te gaan dan alleen een puntenaftrek. Ook het afnemen van eerder gewonnen titels ligt opnieuw nadrukkelijk op tafel.

Manchester City werd door een onafhankelijke commissie schuldig bevonden aan 114 van de 115 aanklachten rond het overtreden van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen hadden betrekking op de periode tussen 2009 en 2018. De club ontkent de beschuldigingen en het proces is nog niet volledig afgerond. City zal bovendien beroep aantekenen.

De discussie gaat daardoor nu vooral over de mogelijke straf. Volgens de BBC vinden verschillende Premier League-clubs dat een gewone puntenaftrek onvoldoende zou zijn gezien de omvang van de vastgestelde overtredingen.

Ook titels uit verleden opnieuw ter discussie

Een van de meest verregaande scenario's is het schrappen van de titels die Manchester City in de bewuste periode veroverde. City werd in die jaren drie keer kampioen van Engeland: in 2012, 2014 en 2018.

Volgens bronnen binnen andere clubs bestaat er opnieuw steun om die kampioenschappen uit de geschiedenis van Manchester City te verwijderen. Niet noodzakelijk om ze vervolgens automatisch aan de nummer twee toe te kennen. Een scenario waarbij de betreffende titels simpelweg vacant blijven, zou volgens sommige clubs meer voor de hand liggen.

Dat idee zorgt voor een opmerkelijke discussie. In 2012 eindigde Manchester United bijvoorbeeld op gelijke hoogte met City, terwijl Liverpool in 2014 tweede werd. In 2018 eindigde United als tweede. Maar er is voorlopig geen sprake van dat die clubs officieel tot kampioen zouden worden uitgeroepen.





Transferverbod en financiële compensatie

De mogelijke sancties gaan bovendien verder. Er wordt gesproken over een transferverbod en financiële compensatie voor clubs die volgens de betrokken partijen nadeel hebben ondervonden van de overtredingen.

Een andere mogelijkheid is om historische puntenaftrek toe te passen. Daardoor zouden de eindstanden van bepaalde seizoenen worden aangepast en zouden andere clubs mogelijk financieel voordeel claimen omdat ze bijvoorbeeld hoger zouden zijn geëindigd of Europese kwalificatie zouden hebben afgedwongen.

Voorlopig blijft het allemaal hypothetisch. De sanctie moet nog worden bepaald en Manchester City heeft zich altijd tegen de beschuldigingen verdedigd. De club benadrukt dat het proces nog loopt en dat het recht op beroep moet worden gerespecteerd.

Toch is de toon in Engeland duidelijk veranderd. Waar eerder nog twijfels bestonden over het afnemen van historische prijzen, klinkt nu bij verschillende rivalen dat een beperkte straf de geloofwaardigheid van de Premier League zou kunnen aantasten.

De vraag is dus niet langer alleen hoeveel punten Manchester City eventueel verliest. De veel grotere vraag wordt steeds nadrukkelijker: wat blijft er over van de prijzenkast van City als de zwaarste sancties daadwerkelijk worden opgelegd?