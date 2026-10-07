Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rode Duivels U21 naar EK: Gill Swerts kan versterkingen zoeken, maar heeft belangrijke oefening te maken
Foto: © photonews
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België heeft zich geplaatst voor het EK U21, dat komende zomer in Albanië en Servië wordt afgewerkt. Na de gemiste editie van 2025 staat Gill Swerts voor een delicate oefening: hoe versterkt hij zijn kern met spelers die ook bij de Rode Duivels in beeld zijn, zonder de automatismen van zijn huidige groep overboord te gooien?

De Belgische U21 hebben zich woensdagavond in Denemarken verzekerd van een ticket voor het volgende EK. Het doelpuntloze gelijkspel (0-0) volstond voor de Jonge Duivels om groep I te winnen. België verzamelde 17 punten op 24 en hield Denemarken uiteindelijk op één punt afstand.

Gill Swerts heeft zijn eerste opdracht dus tot een goed einde gebracht. Toch valt er ook een kanttekening te maken bij de kwalificatiecampagne. België slikte amper twee doelpunten en hield zes keer de nul, maar aanvallend liep het geregeld moeizaam. De 13 gemaakte goals ogen fraai, al wordt dat cijfer sterk beïnvloed door de 0-7-zege in Wales.

Sterke organisatie, weinig offensieve productiviteit

In de andere zeven wedstrijden scoorden de Belgen samen slechts zes keer. Met het aanwezige talent is dat een bescheiden totaal. De defensieve basis staat er, maar voor het EK zal Swerts oplossingen moeten vinden om zijn ploeg ook voorin meer dreiging en rendement te geven.

Dat tornooi wordt gespeeld van 16 juni tot 3 juli in Albanië en Servië. Voor België wordt het een kans om zich opnieuw te tonen op het hoogste Europese jeugdtoneel, nadat de ploeg de editie van 2025 miste. Toen verloor België, al onder Swerts, in de barrages van Tsjechië.

Swerts Gill
© photonews

De les van het EK 2023

De vorige Belgische deelname aan een EK U21 dateert van 2023. Die campagne kan als waarschuwing dienen voor Swerts. Onder toenmalig bondscoach Jacky Mathijssen strandden de Jonge Duivels al in de groepsfase, zonder overwinning. Er waren gelijke spelen tegen Nederland en gastland Georgië, gevolgd door een nederlaag tegen Portugal.

Nochtans beschikte België toen over heel wat kwaliteit, met onder anderen Maarten Vandevoordt, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Louis Patris, Mandela Keita en Nicolas Raskin. Vlak voor het tornooi werden ook Loïs Openda en Charles De Ketelaere aan de selectie toegevoegd, nadat ze al bij de Rode Duivels hadden gezeten onder Roberto Martinez en Domenico Tedesco.

Die lastminutetoevoegingen brachten echter niet het verhoopte verschil. Openda en De Ketelaere scoorden niet; alleen Openda leverde tegen Portugal een assist af voor Yorbe Vertessen. Het toont aan dat enkele grote namen in een bestaande groep droppen geen garantie biedt op succes.

Sabbe als logische versterking?

Swerts doet er dus goed aan om zijn selectie gericht te versterken, zonder het geraamte van zijn kwalificatieploeg volledig te wijzigen. Spelers die al een rol speelden in de campagne en intussen ook bij de A-kern aankloppen, vormen daarbij de meest logische opties.

Kyriani Sabbe is zo'n profiel. De rechtsachter van Club Brugge werkte het grootste deel van de kwalificaties af, maar ontbrak in de laatste drie wedstrijden omdat hij bij de Rode Duivels zat. Hoewel hij in Parijs negentig minuten op de bank bleef, kan hij deze zomer nog gewoon met de U21 naar het EK. Zijn vervangers Denzel De Roeve en Richie Sagrado brachten niet hetzelfde niveau, terwijl Sabbe de groep en de speelwijze al kent.

De vijver om uit te vissen is bijzonder groot. Roméo Lavia, Diego Moreira, Sabbe, Matias Fernandez-Pardo, Joaquin Seys, Malick Fofana, Mika Godts en Mike Penders zijn allemaal geboren na 1 januari 2004. Zij voldoen dus aan de leeftijdsvoorwaarden om aan het EK deel te nemen.

Sabbe Kyriani
© photonews

Niet te veel wisselen in één keer

De verleiding zal groot zijn om spelers als Penders, Lavia of Godts op te roepen. Maar een halve basiself vervangen voor één tornooi is risicovol. Samen trainen bij de Rode Duivels is iets anders dan wedstrijden spelen met spelers als Smets, Noubi, Mbangula, Vermeeren, Bisiwu en Bassette. Die kern heeft zelf nog werk voor de boeg om aanvallend beter op elkaar ingespeeld te raken.

Swerts moet daarom de juiste balans vinden tussen ervaring uit de kwalificatiecampagne en individueel talent dat beschikbaar komt. De inzet is groot voor de bondscoach, die 13 van zijn 24 wedstrijden aan het hoofd van de Jonge Duivels won.

Na de gemiste EK-editie van 2025 zou een tegenvallend tornooi zwaar kunnen doorwegen. Een plaats in de halve finales levert België wel meteen een extra beloning op: een ticket voor de volgende Olympische Spelen.

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