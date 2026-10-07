Rode Duivels weten wat te doen: alle scenario's in de Nations League op een rijtje

In de Nations League zijn we ondertussen vier speeldagen ver van de zes die er moeten worden gespeeld in de groepsfase. En dus moet er stilaan ook gekeken worden naar wat dat gaat teweeg brengen de komende speeldagen. Wie ligt op koers voor de kwartfinales, wie moet vrezen voor degradatie en waar gaan de Rode Duivels eindigen?

Groep A

In de groep van de Belgen staan de Rode Duivels door de nederlaag in Frankrijk en door de zege van Italië tegen Turkije plots derde in de groep. De vierde plaats ontlopen? Dat lijkt quasi zeker, want Turkije staat op zes punten én heeft een doelsaldo-achterstand van tien goals op de Belgen.

Het is aan de Belgen om in eigen huis Italië te kloppen en ook in Turkije te gaan winnen, want dan zijn ze zeker van de tweede plaats in de groep. Frankrijk is enkel mathematisch gezien met 10 op 12 nog niet zeker van de volgende ronde, maar de Belgen hopen dat ze gewoon winnen van Italië - dan is 4 op 6 voor de Belgen ook altijd voldoende.

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Bij een nederlaag tegen Italië is de derde plaats een feit. En als België volgende maand toch niet meer van die derde plek wegraakt, betekent dat normaal gezien niet dat het barrages moet spelen voor het behoud in Divisie A. De twee beste nummers drie blijven rechtstreeks op het hoogste niveau.

In de huidige tussenstand doet België het beter dan Duitsland, dat vijf punten heeft, en dan Wales en Kroatië, die allebei op drie punten staan. Daardoor zouden de Rode Duivels de barrages ontlopen, maar dus wel geen kwartfinale spelen in de Nations League. In de eventuele kwartfinales zouden we op dit moment Spanje, Nederland of Portugal kunnen tegenkomen - daarvoor loont het de moeite naar de andere groepen te kijken.

Current rankings of 3rd- and 4th-placed teams in League A. 📈 Top 2 thirds (proj. 🇮🇹🇩🇪) stay safe in A. 📉 Bottom 2 thirds (proj. 🇳🇴🇭🇷) go to A/B relegation playoffs. 📈 Top 2 fourths (proj. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇷🇸) go to A/B relegation playoffs. 📉 Bottom 2 fourths (proj. 🇹🇷🇨🇿) relegate directly to B.



— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 7, 2026

Groep B

Ook in de groep van onder meer Nederland en Duitsland, die af te rekenen hebben met het verrassende Griekenland, is de spanning bijzonder hooggespannen te noemen. Nederland en Griekenland hebben op dit moment beiden 8 op 12 en spelen nog tegen elkaar een belangrijk duel.

Nederland speelt ook nog tegen Duitsland, dat 5 op 12 heeft. Servië is puntenloos laatste en lijkt een vogel voor de kat. Als Duitsland zou winnen van Nederland en Nederland van Griekenland, dan eindigen alle teams op 11 punten en begint er een héél moeilijke puzzel richting kwartfinales. Punten laten liggen tegen Servië is sowieso nefast voor Duitsland en Griekenland.

Groep C

Kroatië leek op weg naar een stunt tegen Spanje, maar ging finaal met 2-1 de boot in. Daardoor is Spanje met 12 op 12 nu al helemaal zeker van de kwartfinales van de Nations League. Engeland is dat na de 0-7 pandoering tegen de Kroaten eigenlijk ook.

Ze hebben zes punten meer dan de Kroaten én een doelsaldo van +11 tegenover -10 voor de Kroaten. Die zouden dus al met negen of meer goals moeten gaan winnen om nog een kansje te maken. Het lijkt er vooral op de derde plaats te gaan behouden tegen het puntenloze Tsjechië.

Groep D

Portugal heeft met 12 op 12 de schaapjes al op het droge en kan het afmaken tegen Wales en Denemarken. Noorwegen speelt ook nog tegen beide landen en heeft zo op een of andere manier nog alles in eigen handen.

Opnieuw winnen van het Denemarken van Brian Riemer lijkt wel een must voor de top-2 in de groep, maar het kan zeker nog spannend worden. Wales en Noorwegen hebben drie punten, Denemarken voorlopig zes.