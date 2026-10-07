Stijn Stijnen neemt het op voor Rode Duivel: "Dat is gewoon belachelijk"

Maarten Vandevoordt zal zich zijn eerste interland voor de Rode Duivels ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. De doelman van RB Leipzig kreeg maandagavond tegen Frankrijk vier doelpunten om de oren en zag België in het laatste kwartier van 0-1 naar 4-1 gaan. In Frankrijk werd hij daarvoor zwaar beoordeeld. Ex-Rode Duivel Stijn Stijnen vindt die kritiek echter compleet overdreven.

Vandevoordt kreeg verrassend de voorkeur op Senne Lammens en mocht zo in het Stade de France aan zijn eerste wedstrijd voor de Belgische A-ploeg beginnen. Een droomdebuut leek lange tijd in de maak. België hield Frankrijk 77 minuten lang op 0-1 en Vandevoordt verrichtte enkele belangrijke reddingen.

Daarna ging het helemaal mis. Désiré Doué maakte gelijk, Rayan Cherki zette Frankrijk op voorsprong en Michael Olise maakte er met twee doelpunten uiteindelijk 4-1 van.

Voor Vandevoordt was dat een bijzonder pijnlijke manier om zijn eerste cap af te sluiten. Toch vindt Stijnen dat de doelman vooral naar het eerste uur moet kijken.

“Hij heeft zich niks te verwijten”

“Die vier tegendoelpunten zien er natuurlijk ongelukkig uit, zeker omdat ze allemaal in de slotfase vallen”, analyseert Stijnen in HBvL. “Maar Maarten heeft zich niet echt iets te verwijten. Hij moet vooral onthouden wat hij de eerste 75 minuten heeft gebracht. Toen heeft hij enkele knappe reddingen verricht.”

In de Franse sportkrant L'Équipe kreeg Vandevoordt desondanks een bijzonder lage score van 3 op 10. Stijnen kan daar absoluut niet bij.



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“Belachelijk”, reageert hij. “Dat cijfer komt helemaal niet overeen met wat Maarten heeft laten zien. Hij heeft België geruime tijd in de wedstrijd gehouden. Hij heeft zich niks te verwijten.”

Volgens Stijnen mag vooral de redding op een poging van Cherki niet worden vergeten. De Franse aanvaller schoot de bal in de slotfase richting de hoek, waarna Vandevoordt er nog met zijn voet bij kwam. De bal verdween uiteindelijk toch in doel.

“Dat schot zat erg ver in de hoek, maar Maarten kon er nog bij”, aldus Stijnen. “Dan kan je toch moeilijk zeggen dat hij een slechte wedstrijd heeft gespeeld?”

Eerste cap blijft hoe dan ook bijzonder

De 24-jarige Vandevoordt moest lang wachten op zijn officiële debuut bij de Rode Duivels. Hij was jarenlang een vaste waarde in de Belgische jeugdselecties en verzamelde tientallen interlands bij de verschillende jeugdploegen, maar moest voor zijn eerste cap wachten tot hij zich bij RB Leipzig als eerste doelman had gevestigd.

Dat moment is volgens Stijnen hoe dan ook belangrijk, ongeacht de uitslag. “Dit nemen ze hem nooit meer af”, klinkt het. “Hij mag zich vanaf nu voor eens en voor altijd Rode Duivel noemen. Als doelman kan je heel wat selecties verzamelen en toch geen minuut spelen voor de nationale ploeg.”