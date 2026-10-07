Zes goals in drie helften: 15-jarige Belg van Club Brugge lokt interesse van Europese toppers

Jeoffrey Mbambi heeft zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij België Onder 17. De 15-jarige spits van Club Brugge scoorde zes keer in drie speelhelften en staat volgens onze informatie al op de radar van onder meer FC Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund en AS Monaco.

Niet alleen de Rode Duivels van Mark Van Bommel kwamen in actie tijdens de eerste interlandbreak van het seizoen. Ook de Jonge Duivels van Gill Swerts en de Belgische jeugdselecties werkten wedstrijden af. De U17, sinds kort onder leiding van Joachim Mununga, speelden 3-3 gelijk tegen Schotland en maakten vervolgens indruk tegen de Verenigde Staten (1-4) en Nederland (1-5).

Mununga test volledige kern bij België U17

Voor Mununga vormden die drie oefeninterlands een eerste kans om zijn selectie grondig te bekijken in aanloop naar november. Dan wachten Kosovo, Letland en Kroatië in de eerste kwalificatieronde voor het EK Onder 17.

De voormalige speler van onder meer Tubeke, KV Mechelen, Beerschot en Bergen pakte het bijzonder consequent aan. Iedere geselecteerde speler kreeg in elke wedstrijd 45 minuten, waardoor er telkens elf wissels plaatsvonden bij de rust.

Jeoffrey Mbambi scoort zes keer in 135 minuten

Die eerlijke verdeling van de speeltijd weerhield enkele jongeren er niet van om zich te onderscheiden. Vooral Jeoffrey Mbambi liet meteen een sterke indruk na. De 15-jarige aanvaller kreeg voor het eerst een oproep voor België U17 en maakte die selectie meteen helemaal waar.

Mbambi trof in elk van de drie wedstrijden twee keer raak. Zijn indrukwekkende balans: zes doelpunten in drie keer 45 minuten. De spits, sinds deze zomer actief bij Club Brugge, bevestigt daarmee zijn reputatie als een van de opvallendste Belgische talenten op zijn positie.





De geboren Vilvoordenaar komt uit een echte voetbalfamilie. Hij is de jongere broer van Jediaël Mbambi van Saint-Étienne en Jeremy Mbambi van STVV. Voor Club Brugge was zijn komst in de zomer dan ook een belangrijke slag. De aanvaller speelde eerder bij KV Mechelen en vooral bij Antwerp, waar hij deel uitmaakte van het project van Jean Kindermans, voordat hij voor een transfer naar blauw-zwart koos.

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Ook bij Club Brugge al beslissend tegen oudere spelers

De prestaties van Mbambi bij de nationale ploeg staan niet op zichzelf. Bij Club Brugge scoorde hij al twee keer in drie duels voor de U18. In de Youth League leverde hij tegen Aston Villa ook een assist af bij de U19, hoewel hij daar geregeld tegenover spelers staat die meer dan drie jaar ouder zijn.

Dat profiel blijft niet onopgemerkt in het buitenland. Volgens onze informatie hebben verschillende Europese topclubs zich al geïnformeerd naar de jonge centrumspits en hun interesse laten blijken.

Barcelona, Juventus en Dortmund volgen jonge spits

AS Monaco, Juventus, Borussia Dortmund, Atalanta, AC Milan en FC Barcelona worden genoemd als geïnteresseerde clubs. Barcelona haalde afgelopen zomer al Jesse Bisiwu weg bij Club Brugge en lijkt de jeugdopleiding van de West-Vlamingen nauwlettend te blijven volgen.

Of Mbambi na amper één seizoen Club Brugge alweer voor het buitenland zal inruilen, valt nog af te wachten. Van een afgerond dossier is voorlopig geen sprake, maar zijn prestaties bij België U17 en in de Brugse jeugd maken duidelijk dat de belangstelling alleen maar kan toenemen.