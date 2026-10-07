'Zulte Waregem wil MLS-clubs aftroeven voor jonge verdediger'

Zulte Waregem is prima aan het seizoen begonnen onder nieuwe coach Michael Beale. Toch wil Essevee niet op de lauweren rusten en ook de komende maanden en jaren doorpakken in het verhaal. In die hoedanigheid zouden ze hun vizier nu ook hebben gezet op Luthando Vena, een jonge Zuid-Afrikaan.

Luthando Vena is verdediger van Stellenbosch en het Zuid-Afrikaanse beloftenelftal. De jonge centrale verdediger heeft de aandacht getrokken van clubs uit de Belgische Pro League na een indrukwekkende start van zijn profcarrière.

De 19-jarige centrale verdediger vormt een kernonderdeel van de visie van Stellenbosch en als lokaal talent uit Kayamandi stroomde hij op 16-jarige leeftijd in bij de jeugdopleiding van de club en doorliep hij in hoog tempo de verschillende geledingen.

Zulte Waregem wil Luthando Vena in huis halen

Eind juli tekende hij zijn eerste profcontract na een indrukwekkend seizoen in de DStv Diski Challenge; sindsdien is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in de verdediging van Gavin Hunt en heeft hij elke minuut van de competitie gespeeld.

Zijn goede vorm leverde hem een ​​oproep op voor het nationale U23-elftal, waarin hij afgelopen week zijn debuut maakte tijdens de 3-1 overwinning op Algerije in Bloemfontein. En nu lijkt er een transfer te kunnen aankomen voor de jongeling.

Kapers op de kust voor Luthando Vena

Volgens iDiski Times is het SV Zulte Waregem dat het jonge verdedigende talent nauwlettend volgt met het oog op de transferperiode in januari. Op die manier zouden ze er er bij Essevee een jonge verdediger extra willen bijhalen in de wintermercato, zodat hij naar de volgende jaren toe kan uitgroeien tot een interessante pion binnen Zulte Waregem.





Er zijn aanwijzingen dat ook diverse clubs uit de Major League Soccer (MLS) hebben geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid. Op die manier zijn er ook meteen de nodige kapers op de kust voor Zulte Waregem in de strijd om de handtekening van de jonge Zuid-Afrikaan, waar we mogelijk nog veel gaan over horen.