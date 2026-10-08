🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Niet enkel in het profvoetbal zijn we ondertussen begonnen aan het seizoen. Dat is ook zo in de amateurklassen van het Belgisch voetbal. En ook daar mogen we toch al een aantal interessante resultaten noteren. Er zijn verrassingen, zowel positief als negatief. Een tripje door de nationale reeksen dit weekend.